La bibliothèque Maisonneuve et le centre Nutrilait seront classés sites patrimoniaux

Divers bâtiments historiques de l'arrondissement Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, incluant la bibliothèque Maisonneuve et le Centre Nutrilait, où s'entraine le CF Montréal, seront classés sites patrimoniaux, a annoncé la ministre de la Culture et des Communications mardi.

Au total, sept sites seront regroupés au sein du site patrimonial de Maisonneuve, qui visera à protéger le patrimoine bâti émanant de l'ancienne municipalité du même nom. Celle-ci avait été annexée à Montréal en 1918 à peine 35 ans après sa fondation, notamment en raison de ses finances publiques fragilisées par la construction des édifices prestigieux visés par l'avis d'intention de classement de la ministre Nathalie Roy.

Outre l'ancien hôtel de ville qui abrite aujourd'hui la bibliothèque et la caserne de pompiers converti pour devenir le centre Nutrilait, l'ancien marché public de Maisonneuve, devenu le centre communautaire culturel social et éducatif Maisonneuve, et le bain Morgan figurent aussi parmi les bâtiments qui seront protégés.

Plus largement, l'avenue Morgan, le parc Morgan et deux sculptures-fontaines d'Alfred Laliberté – «La fermière» à l'ancien marché Maisonneuve et «Les petits baigneurs» au bain Morgan – se retrouveront aussi sous la protection de la Loi sur le patrimoine culturel.

«La Ville de Maisonneuve a été fondée par des hommes d’affaires qui désiraient y développer une cité industrielle prospère. Le site pour lequel j’émets un avis d’intention de classement témoigne de l’héritage de cette ancienne ville et de l’ambition de ses promoteurs, un pan de notre histoire qui nous rend si fiers», a commenté la ministre Nathalie Roy.

L'avis d'intention déposé mardi fait en sorte que les bâtiments sont déjà considérés comme classés. Des périodes de consultations pour le public, ainsi que pour le Conseil du patrimoine culturel du Québec, sont prévues dans les mois à venir, au terme desquelles le site patrimonial de Maisonneuve pourra officiellement être inscrit au registre du patrimoine culturel.