Un digne portrait de Jean Lapierre

Voilà cinq ans que Jean Lapierre est décédé. Cinq ans, ce lundi 29 mars, que son joyeux «Salut salut!» ne résonne plus dans nos oreilles, que le monde des communications et de la politique ont perdu un indispensable observateur, jamais remplacé depuis.

Jean Lapierre n’a pas été oublié et ne le sera jamais. Le documentaire «Jean Lapierre : homme de cœur et de paroles», diffusé à LCN lundi, à 21 h, et à TVA jeudi, à 21 h, lui rend un vibrant hommage, à la hauteur de son souvenir.

Denis Lévesque mène les entrevues avec les proches de Jean Lapierre dans le document réalisé par Marc-André Chabot, pour lequel Pascale Wilhelmy agit comme productrice au contenu.

«Ce n’est pas un documentaire sur la carrière politique de Jean, mais plutôt un portrait de l’homme qu’il était, et de combien il a été apprécié par ses collègues», note Pascale Wilhelmy, spécifiant que le tournage a été reporté deux fois en raison de la pandémie.

COURTOISIE TVA

Attachement

À travers les témoignages poignants des collaborateurs qui le côtoyaient chaque jour, on revit avec de vives émotions dans «Jean Lapierre : homme de cœur...», la journée fatidique du 29 mars 2016 et la terrible annonce de la tragédie.

L’ancien chroniqueur et politicien se rendait aux funérailles de son père, aux Îles-de-la-Madeleine, avec sa conjointe, ses deux frères et l’une de ses sœurs, lorsque leur avion s’est écrasé. Les Paul Arcand, Paul Houde, Paul Larocque, Pierre Bruneau et autres Chantal Hébert, Mario Dumont et Thérèse Parisien paraissent encore à fleur de peau en racontant ces minutes difficiles du choc de la nouvelle.

Surtout, les bonnes paroles des nombreux amis de Jean Lapierre laissent transparaître à quel point celui-ci était profondément adoré, dans toute son authenticité.

«On comprend l’attachement profond qu’ils avaient pour lui. On voulait montrer pourquoi il était aussi aimé», évoque Denis Lévesque, en précisant que la couleur de Jean Lapierre représentait bien la chaleur de son peuple de Madelinots.

«Comme Paul Houde l’explique dans le documentaire, à chaque fois que Jean Lapierre marchait dans la rue, ça lui prenait une éternité se rendre d’un coin de rue à l’autre, parce que tout le monde lui parlait, ajoute Pascale Wilhelmy. Il était ouvert aux gens, il les écoutait et il prenait soin d’eux. Il était fin avec tout le monde. On connaît plein d’histoires sur sa générosité, envers ceux qui étaient dans le besoin, ou si quelqu’un avait un problème à la maison. Il prenait le temps de parler.»

Avec la famille

Pour la première fois, la famille du défunt, sa mère, Lucie Cormier, sa sœur, Laure Lapierre, et ses deux enfants, Marie-Anne et Jean-Michel, qui ne s’étaient jamais exprimés publiquement à propos du drame depuis cinq ans, ouvrent leur cœur dans l’émission.

Denis Lévesque et Pascale Wilhelmy étaient gênés et souhaitaient se rendre aux Îles-de-la-Madeleine avant d’approcher l’entourage proche de Jean Lapierre pour le projet. Ils ont été accueillis comme des rois, avec festin de homards et confidences sincères.

«Lucie Cormier, sa mère, est une femme totalement inspirante, souligne Pascale Wilhelmy. C’est une femme qui a vécu l’impossible : elle a perdu son mari et, deux jours plus tard, quatre de ses cinq enfants. Ç’a été un grand coup de cœur, et sa sœur, Laure Lapierre, aussi. Ç’a été une entrevue magnifique et très, très touchante.»

La production avait promis à la famille que le portrait ne serait ni sensationnaliste, ni larmoyant.

«On a été très respectueux. On leur a assuré que le documentaire rendrait hommage au goût de vivre de Jean. Il y a eu des moments beaucoup plus intenses et dramatiques dans l’entrevue, qu’on n’a pas gardés, par respect pour la famille. Comme pour les images de l’accident : il y en a très peu dans le documentaire. On ne voulait pas affecter les proches.»

Pascale Wilhelmy conclut en remerciant le musicien et réalisateur Éloi Painchaud qui, natif des Îles comme Jean Lapierre, a lui-même approché l’équipe de la production pour en composer la musique originale.

«Jean Lapierre : homme de cœur et de paroles», est présenté ce lundi, 29 mars, à 21 h, à LCN, et le jeudi 1er avril, à 21 h, à TVA.