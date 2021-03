Le TVA Nouvelles de 17h en direct

Voici les nouvelles à suivre en direct dans le TVA Nouvelles 17h.

Suspension d’AstraZeneca pour les 55 ans et moins

Le gouvernement Legault a annoncé qu’il suspendait l’utilisation du vaccin d’AstraZeneca pour les 55 ans et moins dans la foulée d’une recommandation de Santé Canada et des doutes sur la possibilité de complications médicales liées à l’injection de ce sérum.

Drogues et pandémie: des perquisitions comme si vous y étiez

Baisse des importations, flambée des prix, diminution considérable de la qualité de certaines drogues vendues sur le marché et couvre-feu. La pandémie a aussi des impacts importants sur le monde interlope.

TVA Nouvelles vous propose une rare incursion dans le milieu policier.

Un touchant hommage à Jean Lapierre, cinq ans après son décès

Jean Lapierre n’a pas été oublié et ne le sera jamais. Le documentaire «Jean Lapierre : homme de cœur et de paroles», diffusé à LCN lundi, à 21 h, et à TVA jeudi, à 21h, lui rend un vibrant hommage, à la hauteur de son souvenir.

Denis Lévesque mène les entrevues avec les proches de Jean Lapierre dans le document réalisé par Marc-André Chabot, pour lequel Pascale Wilhelmy agit comme productrice au contenu.