L’hiver n’a pas dit son dernier mot en Gaspésie

La Gaspésie a reçu entre 35 et 40 centimètres au cours de la fin de semaine.

Le plus récent système à avoir frappé, dimanche soir et dans la nuit de lundi, a laissé environ 25 centimètres de neige dans la Baie-des-Chaleurs et quelque 20 centimètres sur Gaspé.

Les écoles ont été fermées pour la journée dans la région de Gaspé, tout comme les écoles secondaires dans la Baie-des-Chaleurs. Toutefois, dans la Baie-des-Chaleurs, le niveau primaire des secteurs compris entre Grande-Rivière et Carleton-sur-Mer a repris les cours en après-midi après avoir suspendu en début de journée.

Ces précipitations s’ajoutent à celles de vendredi et samedi alors que Gaspé a reçu 15 centimètres et la Baie-des-Chaleurs entre 10 et 15 centimètres.

La Sûreté du Québec ne rapporte pas d’incident fâcheux tout au long de la fin de semaine.

Même si la situation semble impressionnante, il n’y a rien d’exceptionnel, aucun record n’ayant été battu.

Ces chutes de neige surviennent alors que la région a enregistré le deuxième hiver météorologique le plus chaud de l’histoire. Pour la période du 1er décembre au 28 février, la moyenne a été de moins 5,6 degrés, alors que la normale est de moins 9,0. L’hiver le plus chaud fut celui de 2010 avec moins 4,8 degrés.

Et toute cette neige suit aussi un début de printemps chaud avec deux records de chaleur enregistrés les 21 mars (13,9 degrés) et 23 mars (17,0 degrés) à l’aéroport Michel-Pouliot de Gaspé.