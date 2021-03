COVID-19: moins de cas, mais plus de patients

Les unités de soins intensifs du pays ont continué à se remplir, lundi, même si le nombre de nouvelles infections était à la baisse au Québec et en Ontario.

Du côté ouest de la rivière des Outaouais, le bilan quotidien s'est maintenu au-dessus de la barre des 2000 infections (2094), un nombre néanmoins en forte baisse par rapport aux données qui frôlaient des 2500 cas samedi et dimanche. En parallèle, 10 décès se sont ajoutés au bilan de l'Ontario.

Malgré cette amélioration, les hôpitaux de la province continuent de subir de plein fouet les effets de la troisième vague. Certes, on dénombrait lundi 76 lits de moins occupés par des patients atteints par le coronavirus dans la province (841 malades). L'Ontario nous a habitué à de grandes chutes de son nombre de patients les dimanches et lundis, mais cette bonne nouvelle masque un bond de 16 patients de plus aux soins intensifs, pour un total de 382, dont 236 sur ventilateur.

Le Québec suit une tendance similaire avec 895 cas et 5 décès qui traduisent une légère diminution du nombre d'infections par rapport à la veille.

Par contre, la Belle Province voit aussi ses hôpitaux recommencer à se remplir, à plus petite échelle, avec six patients de plus aux soins intensifs pour un total de 120 lis occupés. Il s'agit d'un bond de 32 % en deux semaines, alors qu'on dénombrait 91 patients aux soins intensifs le 15 mars dernier.

Pas de décès dans les Prairies

Du côté de l'Ouest, tant l'Alberta (545 cas), la Saskatchewan (202 cas) et le Manitoba (53 cas) s'en sont sortis lundi sans nouveau décès, malgré la recrudescence du virus dans la région au cours des dernières semaines. L'Alberta a aussi dévoilé un bilan à la baisse d'une centaine de cas par rapport à la veille.

Pendant ce temps, la Colombie-Britannique a recensé 2518 infections et six décès en trois jours, des nombres qui tendent à laisser croire que la troisième vague déferle de plus en plus dans la province du Pacifique.

Afin de mettre fin à cette hausse continue, le gouvernement a annoncé lundi la fermeture des salles à manger dans les restaurants, des bars et des lieux de culte, en plus de restreindre les gyms à offrir un espace d'entraînement personnel, sans cours de groupe. Toutes ces nouvelles mesures entreront en vigueur mardi.

Du côté de l'Atlantique, le Nouveau-Brunswick a fait état de 11 nouvelles infections, tandis que les trois autres provinces de cette région ont échappé au virus.

Par ailleurs, la grande majorité des provinces ont confirmé, à l'instar du Québec, qu'elles suspendent le recours au vaccin AstraZeneca dans leur campagne de vaccination respective pour les moins de 55 ans, le temps de mieux analyser ce produit potentiellement lié à quelques cas de thromboses en Europe.

La situation au Canada

Ontario: 345 234 cas (7337 décès)

Québec: 309 202 cas (10 651 décès)

Alberta: 146 885 cas (1983 décès)

Colombie-Britannique: 95 677 cas (1449 décès)

Manitoba: 33 975 cas (934 décès)

Saskatchewan: 33 233 cas (433 décès)

Nouvelle-Écosse: 1711 cas (66 décès)

Nouveau-Brunswick: 1588 cas (30 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 1016 cas (6 décès)

Nunavut: 395 cas (4 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 156 cas

Yukon: 73 cas (1 décès)

Territoires du Nord-Ouest: 42 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 971 718 cas (22 900 décès)