Spectacle de la Fête nationale : les quatre réseaux de télé s’unissent de nouveau

Comme l’an dernier, le Grand Spectacle de la Fête nationale du Québec sera diffusé sur les quatre grands réseaux de télévision québécois, TVA, ICI Radio-Canada Télé, Télé-Québec et Noovo, le 24 juin prochain, à 20 h.

Le thème de l’événement, cette année, sera «Un Québec tissé serré» et, pour une deuxième année consécutive, la fête se déplacera en région, plus précisément à Charlevoix, aux abords du fleuve Saint-Laurent.

Les animateurs et les artistes invités seront dévoilés plus tard. Le tout se déroulera évidemment dans le plus grand respect des mesures sanitaires.

SISMYK, division musicale de ComediHa!, sera producteur de ce happening de la Fête nationale. Applaudi pour son travail l’an dernier, Jean-François Blais reprendra ses fonctions de metteur en scène, directeur artistique et réalisateur.

Dans les circonstances de la pandémie, en 2020, un seul grand spectacle de la Fête nationale avait été diffusé au petit écran, en direct de l’Amphithéâtre Cogego de Trois-Rivières, au lieu des habituels rassemblements de Montréal et Québec que diffusaient respectivement ICI Télé et Télé-Québec. L’initiative fut heureuse, ayant rallié 2,16 millions de téléspectateurs.