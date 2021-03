Accident sur l’A50: un homme de 19 ans succombe à ses blessures

Un homme de 19 ans a succombé à ses blessures après avoir été percuté à deux reprises, alors que son véhicule a embouti un lampadaire dans un accident lundi soir sur l’autoroute 50 dans le secteur de Mirabel.

L'automobiliste s'est d'abord retrouvé à faire une sortie de route au volant de sa camionnette, au cours de laquelle il est allé percuter un lampadaire, avant de faire des tonneaux et de se retrouver dans le terre-plein central de l'autoroute, a relaté Stéphane Tremblay, porte-parole pour la Sûreté du Québec.

Malgré tout, l'homme a pu s'extirper de son véhicule et est même parvenu à traverser les voies rapides pour aller discuter avec des témoins de la scène qui s'étaient arrêtés en bordure de route.

Or, en voulant revenir vers son véhicule, l'homme a été happé alors qu'il retraversait l'autoroute. Il a été percuté à deux reprises par deux véhicules différents.

La victime ayant subi de très graves blessures a été transportée en centre hospitalier où son décès a été constaté, a précisé mardi la Sûreté du Québec.

L'un des automobilistes qui a happé l'homme a aussi dû être traité pour un choc nerveux.

L'autoroute a été fermée pendant une bonne partie de la nuit et un reconstitutionniste s’est rendu sur place afin d’analyser la scène et établir les causes et les circonstances de la collision.

L’alcool pourrait être en cause dans cet accident, selon la SQ.