Une collection de 200 000 pièces de LEGO

Sylvain Daunais, un résident de Granby, possède une collection de près de 200 000 pièces de LEGO estimée à 20 000 $, un inventaire qui rendrait jaloux certains magasins de jouets et passionnés de ces petits blocs de construction.

«Ma quantité de LEGO a augmenté graduellement à travers les années et de fil en aiguille, j’ai commencé à faire des expositions », a commenté M. Daunais, qui a ressorti du placard ses LEGO accumulés depuis plus de 30 ans.

La pièce dont il est le plus fier est un vaisseau spatial datant de 1978-1980, sa toute première collection. Une pièce payée moins de 80 $ à l’époque, mais qui peut en valoir jusqu’à 300 $ aujourd’hui.

«Si on ne possède pas cette pièce, tu n’est pas un vrai “fan”... c’est le vaisseau fétiche de la collection Space Classic», a expliqué ce passionné.

Plus qu’une simple passion familiale, les LEGO se sont avérés être éducatifs pour le fils de M. Daunais, atteint de dyspraxie.

«Au début, on voyait qu’il avait de la difficulté, mais maintenant, tu lui donnes un plan et il va distinguer la gauche et la droite. Avant, il pouvait construire deux mains gauches du bonhomme», a-t-il mentionné.

Son propre logo déjà créé, Sylvain Daunais espère voir un jour quelques-unes de ses créations en vente sur les tablettes de magasin.