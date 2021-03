36e Gala Artis : d’autres finalistes dévoilés

Le dévoilement des finalistes du 36e Gala Artis se poursuit chaque matin à «Salut Bonjour», jusqu’au vendredi 2 avril.

Mardi, on apprenait l’identité des nommés dans les catégories Animateur/Animatrice d’émissions de sport, Rôle masculin/Séries dramatiques saisonnières, Animateur/Animatrice d’émissions de jeux et Animateur/Animatrice d’émissions de services.

Alain Crête («Le Hockey des Canadiens»), Pierre Houde («Hockey 360», «L’Antichambre», etc), Jean-Charles Lajoie («JiC»), Chantal Machabée («Hockey 360», «Sports 30», etc) et Dave Morissette («Dave Morissette en direct») croiseront le fer du côté de l’animation sportive.

Au chapitre des rôles masculins dans une série dramatique saisonnière, le coup de sonde populaire a retenu les noms de Michel Charette («Les pays d’en haut»), Sébastien Delorme («La dérape»), Guy Jodoin («La dérape» et «Alertes»), Vincent Leclerc («Les pays d’en haut») et Marc Messier («La faille»).

Sébastien Diaz récolte une première nomination en carrière au Gala Artis pour la qualité de son boulot à la barre de «Format familial» et «On va se le dire». Les autres animateurs d’émissions de services en lice à ses côtés sont Marie-Claude Barrette («Deux filles le matin»), Gino Chouinard («Salut Bonjour»), Johane Despins («L’épicerie») et Pierre-Yves McSween («L’Indice McSween»).

Enfin, chez les animateurs d’émissions de jeux, la partie se gagnera par Stéphane Bellavance («Génial!», «Au suivant», etc), Sébastien Benoît («La poule aux œufs d’or»), Guy Jodoin («Le tricheur»), Patrice L’Écuyer («Silence on joue!») ou PierreYves Lord («100 génies»).

Le 36e Gala Artis sera présenté le dimanche 9 mai prochain et animé par Charles Lafortune et Guy Jodoin.