5N Plus avale une entreprise allemande

L’entreprise montréalaise 5N Plus a fait l'acquisition de la compagnie allemande AZUR SPACE Solar Power.

Joueur important dans la production de semiconducteurs spécialisés et de matériaux de haute performance servant notamment dans l’espace, 5N Plus payera de 73 millions à 79 millions d’euros (108 millions $ à 117 millions $) dans le cadre de cette transaction.

«Cette acquisition est le fondement d’une transformation stratégique de notre entreprise, qui a tout pour créer des retombées commerciales significatives», a déclaré Arjang Roshan, président et chef de la direction de 5N Plus, par voie de communiqué.

«AZUR et 5N Plus se complètent bien. L’intégration de nos organisations mènera à une chaîne logistique durable pouvant optimiser la sécurité et la compétitivité d’approvisionnement auprès de nos entreprises et agences gouvernementales clientes. De plus, la fusion de nos chaînes de valeur ouvrira des possibilités d’affaires avec de nouveaux acteurs disposant d’un marché exploitable considérablement élargi», a-t-il ajouté.

Comptant 240 employés, AZUR développe et fabrique des cellules solaires servant dans l’espace et des modules photovoltaïques utilisés sur Terre. Elle engrange des revenus annuels d’au moins 50 millions d’euros (74 millions $).

Avec cette transaction, 5N Plus estime qu’elle solidifiera sa place dans les énergies renouvelables tout en haussant son profil comme fournisseur au sein de programmes spatiaux américains et européens. L’entreprise est déjà un important fournisseur pour l’industrie des modules photovoltaïques en couches minces et celle des satellites américains.