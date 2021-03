Le maire de Louiseville a remporté sa cause un peu plus tôt mardi et son harceleur devra purger une peine de 90 jours.

Yvon Deshaies était de passage à l’émission Denis Lévesque mardi pour parler des dernières années qui n’ont pas été faciles.

«Quand c’est rendu que le gars s’en vient chez nous et harcèle ma conjointe, ça monsieur Levesque ça m’a touché énormément», souligne le maire.

Même si le juge a tranché en faveur du maire de Louiseville, il devra retourner en cour à l’automne parce que son harceleur a brisé sa condition il y a quelques mois.

«Je retourne en cour le 9 novembre, donc imaginez-vous? Ce n’est pas fini. Je m’en vais sur deux ans, la vie est belle, mais je trouve ça difficile.»

Trop de haine sur les réseaux sociaux

Depuis les dernières semaines, les élus de tous les secteurs politiques réalisent des sorties publiques concernant les messages de haine sur les réseaux sociaux.

Que ce soit le premier ministre, François Legault, qui a écrit un statut sur Facebook dénonçant le phénomène.

Il y a aussi le maire de Verdun qui a décidé de se retirer de la politique municipale pour les mêmes raisons.

«Ces gens doivent être arrêtés du système. Exemple, si je parle contre vous méchamment, c’est fini, c’est terminé pour lui. On laisse les gens trop libres et là les gens se laissent aller et disent n’importe quoi», mentionne Yvon Deshaies

L’union des municipalités du Québec déplore cette haine parce qu’il pourrait même avoir un manque de candidats aux prochaines élections dans certaines circonscriptions.

«Tantôt on va les courir les candidats parce qu’il n’y en a plus de candidats, les gens ils ne veulent pas ça ne les intéresse pas», raconte le maire de Louiseville

Le maire de Louiseville a terminé en mentionnant qu’il faut agir pour régler cette haine envers les politiciens.

« Il faut que ça arrête. Moi, je me suis dit c’est terminé pour moi, des bêtises je n’en mange plus. Ça fait 32 ans que je suis à la ville de Louiseville, j’en ai vu de toutes les sortes même des menaces de mort. »