Des syndiqués du réseau collégial passent de la parole aux actes pour dénoncer «l’impasse» dans leur négociation avec le gouvernement Legault, avec la tenue mardi d’une première journée de grève dans une quarantaine de cégeps de la province.

Les étudiants d’une douzaine de collèges de la province seront en congé forcé, dont ceux du cégep de Sainte-Foy dans la région de Québec.

Dans l’Est de la province, les cours seront aussi suspendus dans les cégeps de Rivière-du-Loup, Rimouski, Matane et de la Gaspésie et des îles.

Des professionnels et membres du personnel de soutien seront aussi en grève mardi. Au total, le débrayage touchera une quarantaine de collèges où des employés sont représentés par la Centrale des syndicats du Québec (CSQ).

Statu quo non envisageable

Au cégep de Sainte-Foy, la présidente du syndicat qui représente les professeurs affirme que le statu quo n’est tout simplement pas envisageable.

«On est rendu à la grève parce qu’il y a vraiment de grands besoins dans le réseau collégial et le gouvernement ne veut rien entendre», affirme Amélie-Elsa Ferland-Raymond.

Depuis dix ans, le nombre d’étudiants à besoins particuliers – qui a un trouble d’apprentissage, un déficit d’attention ou des problèmes de santé mentale – a augmenté de 700% dans le réseau collégial, alors qu’il n’y a eu aucune augmentation de ressources dans les rangs des enseignants au cours de la même période, déplore-t-elle

Les étudiants ont des besoins plus grands mais les enseignants ont moins de temps à leur consacrer, affirme Mme Ferland-Raymond, qui rappelle à quel point le soutien des professeurs peut faire une différence en matière de réussite académique.

«On veut plus pour nos étudiants et étudiantes et à l’heure actuelle, le gouvernement ne propose rien», laisse-t-elle tomber.

Cette dernière reconnaît qu’une journée de grève «provoque un désagrément à court terme» pour les étudiants, mais estime que le maintien du statu quo est beaucoup plus nuisible pour eux à long terme.

Les conventions collectives des employés de l’État sont échues depuis un an.

Au cours des dernières semaines, les membres de la CSQ se sont prononcés pour un mandat de grève de cinq journées ponctuelles à exercer «au moment opportun».

Au cabinet de la présidente du Conseil du Trésor, Sonia Lebel, on s’est contenté d’indiquer que les leaders syndicaux ont été convoqué mardi soir en vue d’un troisième dépôt des offres gouvernementales prévu mercredi.