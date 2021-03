Infonuagique: eStruxture fait l’acquisition de huit centres de données canadiens

La compagnie montréalaise de services réseau et infonuagiques eStruxture annonce l’acquisition des centres de données d’Aptum Technologies, élargissant ainsi son empreinte nationale avec l’entrée sur le marché de Toronto.

L’accord lui permet de mettre la main sur huit centres de données canadiens, soit cinq à Toronto, deux à Montréal, et une à Vancouver. Ils s’ajoutent aux six centres de données d’eStruxture à Montréal, Vancouver et Calgary.

Selon l’entreprise, cette expansion lui permet de devenir un des joueurs avec la plus grande capacité de centre de données à l’échelle du pays.

Outre la disponibilité des données, la clientèle de l’entreprise pourra avoir accès à deux grands hôtels transporteurs à Toronto et à Vancouver.

«Nous avons conclu un accord pour acquérir la division de colocation de Aptum Technologies et nous sommes ravis d'accueillir les employés et clients des centres de données canadiens et des services de colocation dans la famille d'eStruxture», a réagi par communiqué Todd Coleman, président et chef de la direction de eStruxture, mardi.

«Cette acquisition permet une expansion importante de notre plateforme, d'étendre notre portée et notre clientèle à Vancouver et Montréal, et de faire notre entrée sur le marché de Toronto de manière significative», ajouté M. Coleman.