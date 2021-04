Coup dur pour les restaurateurs de la région de Québec

Le passage de Québec en zone d’«urgence» en raison de la forte présence de nouveaux variants représente un nouveau coup dur pour le monde de la restauration.

Les commerces non essentiels de cette région, comme ceux de Chaudière-Appalaches et l’Outaouais, doivent en effet fermer leurs portes pour les deux prochaines semaines.

«Je suis estomaquée, je vous dirais. Je ne m'attendais vraiment pas à ça. Je ne pensais pas qu'on allait régresser autant», a expliqué la directrice générale du Pub London Jack.

«On vient de rouvrir, on vient de tout se placer, notre "staff", la nourriture, les commandes, tout ça.»

«C'est très frustrant, honnêtement, de juste dire qu'on va recommencer à "réannoncer" à tous les employés que c'est le retour sur le chômage», a ajouté de son côté Frédéric Boudreau de la microbrasserie Korrigane.

C’est que le taux de variants dans la région de Québec a maintenant passé la barre des 70%. Mardi, un nombre record de 4592 personnes ont été dépistées.

«On l'a carrément échappé. On est rendu là. On est dans une situation dangereuse, à Québec, actuellement», a d’ailleurs lancé le maire Régis Labeaume lors d’un point de presse plus tôt en journée mercredi.

Les citoyens rencontrés par TVA Nouvelles étaient également déçus des annonces.

«C'est décevant de savoir que ça recommence, malgré tous les efforts que nous faisons», a raconté une résidente de Québec.

«Où je travaille, c'est ma vie, c'est ma raison de vivre. On m'enlève ça. Là, ça fait un an, je ne suis plus capable. C'est la goutte de trop... Je ne sais pas comment réagir», a ajouté un autre résident.