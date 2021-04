Dépistage massif: 44 cas de COVID-19 au Séminaire Saint-François

L’opération de dépistage massif va bon train au Séminaire Saint-François, où on compte désormais 44 cas positifs. Les variants changent définitivement la donne, selon le directeur Luc Savoie, qui constate que le virus s’est propagé cette fois-ci «à une vitesse lumière».

«C’est vraiment plus rapide, c’est même pas proche de ce qu’on a connu cet automne», lance M. Savoie. Avant, on avait quelques cas dans un groupe, là sur deux groupes on est à 37 élèves sur 40. Ç’a été vraiment vite.»

Au total, 40 élèves et 4 membres du personnel sont positifs, selon les derniers résultats disponibles, indique-t-il.

Dépistage en cours

Mercredi avant-midi, plusieurs élèves patientaient en file à deux mètres de distance devant l’établissement avant de passer un test de dépistage dans le gymnase de cette école secondaire privée de Saint-Augustin-de-Desmaures, près de Québec.

L’opération se déroulait rondement. Une quinzaine de minutes étaient nécessaires pour compléter l’opération, selon les élèves rencontrés par Le Journal en début d’avant-midi.

Tous les parents rencontrés étaient satisfaits du déroulement des événements, sans être trop inquiets.

La direction du Séminaire a décidé de fermer l’établissement lundi midi, alors que les cas positifs s’accumulaient. M. Savoie attend les résultats du dépistage massif, qui devraient être connus en fin de journée demain, et les consignes de la santé publique pour déterminer quand l’établissement rouvrira ses portes.

