Des propriétaires de gym vont devoir fermer les portes de leurs établissements situés dans les zones d’urgence définies par le gouvernement Legault.

Cela fait notamment suite à une importante éclosion de COVID-19 survenue au Mega Fitness Gym de Québec, qui a été fermé ce mercredi par la santé publique.

Pour la présidente d’Énergie Cardio, Claire Tremblay, la situation est «triste», mais découle d’un «cas isolé».

«Depuis le mois de février, plusieurs gyms dans les régions du Québec sont ouverts et il n’y a pas eu d’éclosion», a-t-elle dit en entrevue à l’émission «À vos affaires».

«Ça nous donne un indice de l’efficacité des protocoles mis en place par le Conseil canadien de l’industrie du conditionnement physique et approuvés par le gouvernement.»

Pour Mme Tremblay, le maître mot dans la gestion du virus dans les gyms est la rigueur.

«Tout ce qu’on a appris aujourd’hui, c’est d’avoir deux mots magiques: grande rigueur. On sait que nos mesures sanitaires fonctionnent. Il faut s’assurer de le faire avec la plus grande rigueur qui soit», a-t-elle indiqué.

Interrogée sur des fermetures éventuelles dans d’autres régions, la présidente d’Énergie Cardio a dit suivre le tout «étape par étape».

«On ne veut pas trop voir trop loin (...) On le sait qu’on a des alternatives. Dans nos gyms qui vont fermer demain, on a développé au cours de l’année l’application "Énergie Cardio virtuel" pour l’entraînement. Ce n’est pas parce que c’est fermé qu’il ne faut pas bouger. Il faut poursuivre pour le bien-être.»

Elle a avoué que les ouvertures et fermetures qui se succèdent depuis un an jouaient sur la «fatigue et les nerfs».

«Mais quand on voit les clients heureux de revenir au gym, nos employés qui sont heureux d’être là, c’est notre moteur pour continuer à se battre et à mettre en place notre plan de relance.»

