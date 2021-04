Des recommandations sur les rassemblements sur la Côte-Nord

La situation de la COVID-19 demeure stable et même enviable sur la Côte-Nord qui est passée au niveau d'alerte jaune vendredi dernier. La région ne compte qu'un seul cas actif et aucun nouveau cas au cours des trois derniers jours. Malgré tout, les autorités de la santé émettent de nouvelles recommandations.

Il est désormais fortement suggéré aux Nord-Côtiers vivant entre Tadoussac et Sept-Îles qui reviennent d’une zone rouge ou orange de passer un test à leur retour. Cette recommandation s'ajoute au protocole de gestion des entrées dans les communautés isolées, qui prévoit déjà des tests de dépistage à l'arrivée.

De plus, le médecin spécialiste en santé publique et médecine préventive du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord, le Dr Richard Fachehoun, prie les citoyens de limiter leurs visites dans les résidences.

Depuis que la Côte-Nord est passée en zone jaune, les rassemblements de deux familles sont permis.

Pour limiter la propagation du virus, il est recommandé de ne pas visiter plus d’une famille sur une période de cinq à sept jours.

«Si, dans la journée, je visite quatre familles et le lendemain, j'en visite deux ou trois et on se rend compte que j'ai la COVID, ça veut dire que ce n'est plus un petit feu. C'est parti en vrille», a indiqué le Dr Fachehoun mercredi.