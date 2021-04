Écrasement de l'hélicoptère de l’ex-PDG de Savoura: possible que le fils ait survécu plusieurs heures ou jours

Justin Roy Séguin, le fils de l'ex-président de Savoura, Stéphane Roy, pourrait avoir survécu plusieurs heures ou même plusieurs jours après l’écrasement de l’hélicoptère qui transportait le duo dans les Laurentides en juillet 2019.

C’est ce qu’indique le rapport de la coroner, Me Denyse Langelier, publié mercredi.

Selon le document, l’adolescent de 14 ans a survécu à l’impact au sol de l’hélicoptère piloté par son père et serait sorti de l’appareil.

Il aurait subi de nombreuses fractures lors de l’écrasement, mais celles-ci n’auraient pas causé sa mort.

«Selon le pathologiste, les nombreuses fractures notées à l’autopsie ont pu être incapacitantes, mais non suffisantes en soi pour expliquer les décès», peut-on lire dans le rapport.

L’adolescent aurait tenté de s’éloigner de l’appareil et aurait parcouru une distance de 66 mètres, à vol d’oiseau, de la carlingue.

«Il est logique que le jeune Justin veuille s’éloigner du danger qu’est l’hélicoptère. Il aurait probablement pris un terrain moins accidenté compte tenu de ses nombreuses fractures. Ainsi, la distance parcourue serait plus élevée que 66 mètres, et possiblement entre 100 et 200 mètres», indique la coroner dans son rapport.

Comme l’autopsie ne permet pas de déterminer la cause précise du décès, selon le rapport, la coroner n’est pas en mesure d’«établir le temps que Justin a pris pour parcourir la distance entre l’hélicoptère et l’endroit où il est retrouvé».

Elle conclut qu’il est possible «qu’il ait survécu plusieurs heures et/ou plusieurs jours».

Des changements législatifs demandés

La coroner chargée d’enquêter sur la mort du président de Savoura Stéphane Roy et de son fils dans un écrasement d’hélicoptère dans les Laurentides, en 2019, recommande des changements législatifs pour que les autorités aient plus facilement accès aux données téléphoniques lorsqu’une personne est portée disparue.

Me Denyse Langelier estime que les recherches pour les retrouver ont été affectées par un refus temporaire de Telus de fournir certaines données de téléphones cellulaires. Les deux victimes ont été retrouvées 15 jours après leur disparition.

«Il existe un vide juridique quant aux pouvoirs des policiers afin de contraindre une entreprise privée à leur fournir des renseignements personnels, dans le cas d'une enquête visant à retrouver une personne disparue en l'absence d'éléments criminels. Si une telle législation existait, les policiers auraient pu obtenir de Telus toutes les informations permettant de localiser le cellulaire du défunt et ainsi retrouver les occupants de l'hélicoptère dans un plus bref délai», a-t-elle souligné.

Telus avait d’abord collaboré avec la police, mais avait ensuite exigé une autorisation judiciaire afin de divulguer toutes autres informations confidentielles de ses clients.

«Or, il est impossible pour les enquêteurs d'obtenir cette autorisation judiciaire puisqu'ils n'agissent pas dans le cadre d'une enquête criminelle. Telus accepte finalement une autorisation de la conjointe de M. Roy pour cause humanitaire afin de fournir d'autres informations», a souligné la coroner.

Me Denyse Langelier recommande donc de modifier les lois pour permettre aux policiers d'exiger d'avoir accès aux renseignements sur des communications téléphoniques et des renseignements sur les signaux liés à l'emplacement d'une personne en cas de disparition.

Elle va même beaucoup plus loin en suggérant que les autorités aient accès à d’autres renseignements d'identification comme des photos, des vidéos, des comptes de réseaux sociaux, des dossiers médicaux, des dossiers bancaires ou médicaux, même s’il ne s’agit pas d’une affaire criminelle.

Recherches ardues

Dans le cas de la tragédie concernant le président de Savoura et de son fils, les recherches avaient été compliquées par plusieurs autres facteurs.

L’écrasement était survenu en plein bois où il n'y a pas de témoins, la radiobalise de repérage n'a pas fonctionné, aucun plan de vol ou d'itinéraire de vol n’avait été fourni au préalable par M. Roy et le téléphone satellite trouvé dans l'hélicoptère était fermé et ne pouvait être réactivé à distance.

Le Bureau de sécurité des transports du Canada avait déjà déterminé qu’un problème au niveau des pales de l’hélicoptère a probablement provoqué de fortes vibrations qui ont mené à l’écrasement.