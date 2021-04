Québec double le budget pour le tutorat

Le ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge, annonce qu’il double le budget alloué pour le tutorat pour l’année scolaire 2020-2021.

Il ajoute donc 11 millions de dollars, pour un budget total de 22 millions de dollars.

«Les centres de service scolaire sont maintenant en vitesse de croisière, ils sont capables d’embaucher encore plus de tuteurs, d’aider encore plus d’élèves et de donner du service sur plus de semaines pour se rendre jusqu’à la fin de l’année», a affirmé le ministre en point de presse.

Le ministre de l’Éducation tenait cette mêlée de presse avant de participer au Rendez-vous pour la réussite éducative qui s’ouvrait aujourd’hui.