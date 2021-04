Le gouvernement Legault devrait annoncer, lors de sa conférence de presse prévue à 17 h, des mesures ciblées et très sévères pour certaines régions où la situation sanitaire s’est gravement détériorée.

Selon nos informations, au moins deux régions, Québec (incluant Lévis) et Gatineau, passeraient en «zone d'urgence». Le noir fait également son apparition sur la carte sociosanitaire pour désigner des «mesures particulières» imposées à certaines régions. Ce changement de désignation s’accompagnerait de restrictions draconiennes, semblables à celles imposées en janvier.

Le couvre-feu pourrait ainsi être devancé, les commerces non essentiels seraient refermés et le gouvernement étudie très sérieusement la possibilité de fermer les écoles.

Le gouv devrait annoncer qu'au moins 2 régions, Québec et Gatineau, passent au «rouge foncé.»

Mesures très sévères, semblables à janvier

- Couvre-feu 20h

- Ferm. des commerces non essentiels

- Fortes chances écoles fermées #COVID19 #assnat #polqc @tvanouvelles — Claudie Côté (@Claudie_Cote) March 31, 2021

Les autres régions ne seraient pas touchées par ces mesures.

Mardi, le premier ministre a indiqué, en point de presse, que son gouvernement envisageait de resserrer les mesures sanitaires dans cinq régions du Québec où la troisième vague prend de l’ampleur.

La situation entourant la COVID-19 dans les régions de la Capitale-Nationale, de Chaudière-Appalaches, de l’Outaouais, du Bas-Saint-Laurent et du Saguenay-Lac-Saint-Jean inquiète les autorités sanitaires.

Le premier ministre a aussi mentionné qu’il réfléchissait à l’idée d’imposer des restrictions supplémentaires afin d’éviter les rassemblements familiaux ou entre amis à l’occasion du long week-end de Pâques.

L’arrivée d’une troisième vague et la hausse de cas de variants force plusieurs pays dans le monde à adopter des mesures plus sévères, dont un reconfinement de la population ou encore un couvre-feu qui commence plus tôt.