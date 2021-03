«Godzilla vs Kong»: rencontre au sommet

Sous la direction d’Adam Wingard, réalisateur de «Godzilla vs Kong», Alexander Skarsgard, Millie Bobby Brown et Rebecca Hall assistent à un combat de titans entre Godzilla et King Kong.

Le grand gagnant de cette débauche d’effets spéciaux et de scènes spectaculaires est sans conteste King Kong. Déjà rendu sympathique dans le fort satisfaisant «Kong: Skull Island», le monstre est d’une humanité qui rappelle celle de Frankenstein.

Habilement, le scénario de Eric Pearson et Max Borenstein nous fait voir le gorille géant au travers du regard de Jia (Kaylee Hottle), orpheline sourde de Skull Island et prise en charge par Ilene Andrews (Rebecca Hall), une linguiste travaillant pour Monarch et qui apprend le langage des signes à la fillette.

Parce que Jia apprend à Kong à communiquer avec elle, parce qu’il est montré comme presque humain (au travers de sa gestuelle parfois pataude et souvent amusante) et parce que ses yeux sont rendus particulièrement expressifs, Kong devient, d’une certaine manière, l’ancrage émotif de ce «Godzilla vs Kong».

Le reste du scénario a été (là encore savamment) construit de manière à justifier l’avalanche d’effets spéciaux spectaculaires. Apex, une entité peu recommandable, décide de conduire diverses expériences «scientifiques», ce qui (évidemment) réveille Godzilla et le monstre attaque.

Le Dr. Nathan Lind (Alexander Skarsgard) se fait embaucher par Walter Simmons (Demián Bichir), patron d’Apex, pour aller explorer la terre creuse. Madison (Millie Bobby Brown) et son ami Josh (Julian Dennison) tentent de comprendre les raisons de l’agressivité de Godzilla.

Évidemment, également au menu de ce long métrage de 113 minutes faisant partie du «MonsterVerse», Ghidorah, Mechagodzilla et autres titans.Outre les effets spéciaux, il y a de bien belles trouvailles dans «Godzilla vs Kong» dont, notamment, un réalisme des proportions de la taille des monstres qu’on ne voyait dans aucun des trois films précédents.

Mais son avantage principal est de nous faire (enfin) revivre des sensations qu’on n’avait pas éprouvées depuis plus d’un an. Et ça, ça fait beaucoup de bien.

Note: 3,5 sur 5

«Godzilla vs Kong» a déboulé sur les écrans des cinémas ainsi qu’en location VSD sur illico et les autres plates-formes numériques.