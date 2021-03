Jet d’affaires: Bombardier franchit la barre de 50 avions Global 7500 livrés

L’avionneur montréalais Bombardier a annoncé mardi avoir franchi un nouveau jalon avec la livraison de son 50e biréacteur d’affaires Global 7500.

Cette livraison couronne ainsi une année 2020 qui a permis à l’avionneur québécois de livrer 35 appareils, dont 16 uniquement au courant du quatrième trimestre.

Selon le constructeur aéronautique, le marché pour l’avion d’affaires 7500 suscite un intérêt manifeste, avec une hausse des commandes dans le monde entier.

L’avion Global 7500 «combine vitesse, autonomie, confort et fiabilité de façon inégalée, ce qui en fait à la fois l’avion phare de l’industrie et une force motrice de notre stratégie de croissance», a réagi par communiqué Éric Martel, président et chef de la direction de Bombardier.

Le jet d’affaires de luxe, dont la gamme a été mise en service à la fin 2018, démontre un taux de ponctualité technique exceptionnel de 99,7 % en service, a précisé l’avionneur montréalais, dont le cahier de commandes est rempli jusqu’en 2022.