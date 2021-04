Le Bar Kirouac ferme ses portes après 25 ans

Le Bar Kirouac, à Québec annonce aujourd’hui qu’il ferme ses portes après 25 ans d’opération.

• À lire aussi: Hausse abrupte des cas à Québec: «On l'a carrément échappé», estime Labeaume

Le bar avait fait les manchettes en septembre. Une soirée karaoké qui s’y était tenue en août avait donné lieu à une éclosion de COVID-19.

La Santé publique a lié 72 infections à cet événement. Il y a aussi eu six hospitalisations, deux aux soins intensifs, et un décès.

Le bar a publié un message sur sa page Facebook.

À tous nos clients et amis du Bar Kirouac, Àprès 25 ans dans le domaine des bars,le temps est maintenant venu de... Publiée par Bar Kirouac sur Mercredi 31 mars 2021

«À tous nos clients et amis du Bar Kirouac, Àprès 25 ans dans le domaine des bars, le temps est maintenant venu de tourner la page. Nous voulons remercier tous et chacun de vous pour votre soutien et encouragement au fil des ans. Nous garderons de merveilleux souvenirs de cette période. Un énorme merci à nos employés sur qui nous pouvions compter et qui au fil des ans sont aussi devenus des amis, de la famille comme on dit!»

«Le temps de la retraite a sonné et on en est très heureux. Gros bisous tout le monde et plein de calins, car vous étiez notre deuxième famille. Au plaisir de vous croiser, prenez grand soin de vous et on en fera tout autant», ont indiqué les propriétaires Johanne et Lucien Simard.