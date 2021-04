«Star Académie» : Lara Fabian, toujours profondément investie

Aux débuts de «Star Académie», Lara Fabian savait qu’elle prendrait à cœur son rôle de directrice de l’académie de Waterloo, mais elle n’avait pas nécessairement anticipé qu’elle se réveillerait le matin en pensant à ses élèves et qu’elle se coucherait le soir en planifiant ses cours du lendemain.

«Que puis-je faire, moi, jour après jour, pour contribuer à leur faire vivre de plus en plus de belles expériences, et les accompagner avec le plus de bienveillance possible?», se questionne Lara à voix haute, lorsqu’on lui demande comment elle perçoit sa tâche, à ce stade-ci de l’aventure.

À n’en pas douter, la directrice est fière de ses ouailles, qu’elle qualifie «d’êtres magnifiques, enjoués, tous et chacun, avec leur bagage et leur histoire».

Joel Lemay / Agence QMI

«Je me relie vraiment à ce qu’ils vivent, de cœur à cœur, confie-t-elle. Je ressens sensiblement les mêmes choses qu’eux. Au-delà de l’aspect professionnel et pédagogique, que je regarde avec beaucoup d’attention, je regarde avant tout mes petits humains merveilleux, qui traversent cette incroyable expérience.»

«Je suis quelqu’un qui s’attache, enchaîne Lara. Je fais partie de ces gens qui aiment les autres, artistes ou pas, indépendamment de mon métier. J’ai toujours été quelqu’un qui s’attardait aux êtres humains.»

Horizons ouverts

Lara Fabian tient à éveiller sa classe à toutes sortes d’horizons. Voilà pourquoi, dans ses cours, elle fait appel à des personnalités comme Marie-Louise Arsenault (pour jaser de l’art de l’entrevue) ou Josée Lavigueur (pour une séance d’exercice physique), qui traitent de différentes notions lors de leur passage.

Dans sa leçon de mercredi (qu’on verra à la télé jeudi), Lara a enseigné une stratégie de communication spirituelle «très concrète», applicable à l’intérieur d’un conflit ou d’un moment difficile, par exemple. La semaine prochaine, l’excellente cuisinière en elle prodiguera quelques conseils à mijoter dans l’assiette.

PHOTO COURTOISIE

«Je me sers de ce qui, moi, m’a heurtée dans la vie, de ce que j’aurais aimé savoir il y a 30 ans. J’aurais aimé savoir comment m’adresser à une journaliste correctement, en répondant aux questions tout en préservant qui j’étais, en ne confondant pas conversation et confession. Josée, dans mon parcours à moi, ç’a fait sens, et ç’a résonné beaucoup de me tenir en forme, et d’arriver à l’âge que j’ai avec un état d’esprit qui n’est pas nécessairement celui de mon âge. Je ne parle pas de jeunesse au sens esthétique; je parle vraiment d’état d’esprit, et d’état énergétique. Chaque semaine, j’essaie de contribuer à des endroits où, pour moi, ç’a eu un véritable impact.»

Gratitude

À travers l’écoute maternelle qu’elle offre aux académiciens, ses commentaires pertinents sur leurs prestations et son humour toujours à point, le public a semblé découvrir cette année à «Star Académie» une nouvelle Lara Fabian ou, à tout le moins, redécouvrir celle qu’il connaissait déjà. La principale intéressée s’en dit heureuse et remplie de gratitude.

«C’est toujours gratifiant. C’est rassurant de voir que, ce qu’on a de plus précieux lorsqu’on le donne, en tant qu’artiste, ça se sent et ça génère un baume au cœur des autres.»

Lara Fabian aura bien sûr droit à son tour de chant avec ses «p’tits cœurs» lors d’un des prochains galas dominicaux de «Star Académie»: un numéro d’envergure avec l’Orchestre Métropolitain, dirigé par Yannick Nézet-Séguin, articulé autour de ses chansons, rien de moins. Une occasion que l’artiste qualifie de merveilleuse chance.

PHOTO COURTOISIE, Orchestre Métropolitain - François Goupil

Et qu’est-ce que Lara la directrice espère que sa cohorte d’étudiants retiendra de ses contacts avec elle?

«J’espère que ce qu’ils garderont, c’est quelqu’un dont la volonté de les aider à trouver le meilleur en eux-mêmes a été concrète. Que j’aurai pu être une interface entre eux – au sens le plus profond du terme – et ce métier.»

La quotidienne de «Star Académie» est présentée du lundi au jeudi, à 19 h 30, à TVA.