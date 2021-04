Trafic d’armes à feu: création d’un groupe de travail Canada-États-Unis

Ottawa a mandaté l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) pour codiriger un groupe de travail avec des autorités américaines pour combattre le trafic d’armes à feu et la contrebande à la frontière.

L’objectif de ce groupe mixte est d’instaurer un meilleur partage de renseignements entre les deux pays concernant le mouvement illégal d’armes à feu.

Le trafic d’armes à la frontière était un des sujets abordés lors de la première rencontre bilatérale entre le premier ministre Justin Trudeau et le président américain Joe Biden, en février.

Le nouveau groupe de travail veillera à ce que les partenaires de l'exécution de la loi des deux côtés de la frontière profitent de l'échange de renseignements et de partenariats, afin qu'ils puissent détecter et intercepter le mouvement illégal d'armes à feu à la frontière.

«L'ASFC tirera parti de ses solides relations de travail avec ses partenaires canadiens et américains, notamment le Bureau de l'alcool, du tabac, des armes à feu et des explosifs des États-Unis, le Service des enquêtes de la sécurité intérieure des États-Unis, le Service des douanes et de la protection des frontières des États-Unis, Sécurité publique Canada, la Gendarmerie royale du Canada (GRC) et divers corps policiers canadiens», a annoncé l’Agence dans un communiqué, mercredi.

Cette annonce survient quelques semaines après le dépôt d’un projet de loi très attendu pour limiter la circulation d’armes d’assaut. Le projet de loi a été critiqué de parts et d’autres, notamment par des groupes anti-armes comme PolySeSouvient, car il n’interdit pas complètement la possession d’armes à feu, mais plutôt leur utilisation, en plus d'encadrer leur possession.

Lors des trois premiers trimestres de 2020-2021, l’ASFC a fait la saisie de 389 armes à feu.

Plus tôt au mois de mars, un jeune homme d’affaires québécois a été arrêté à la frontière avec un sac de hockey contenant de 249 armes de poing en polymère faciles à assembler.