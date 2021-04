Catherine Fournier propose une cérémonie de citoyenneté québécoise

La députée indépendante Catherine Fournier propose la création de cérémonies d’assermentations à l’image de celles au fédéral où l’on prête serment à la reine, mais pour les nouveaux arrivants au Québec.

Elle déposera un projet de loi en ce sens, jeudi, à l’Assemblée nationale.

«L’idée, c’est que ça devienne un symbole d’inclusion, un geste d’ouverture aux personnes qui nous rejoignent pour leur montrer que par leurs établissements, ici, ils sont aussi Québécois», a expliqué la députée en entrevue avec l’Agence QMI.

Comme de nombreux immigrants connaissent des parcours semés d’embûche avant de s’établir au Québec, Catherine Fournier voit dans ces potentielles cérémonies «une occasion festive» de marquer leur arrivée, où la langue française serait à l’honneur.

«De changer comme ça de pays, ça amène son lot de difficulté, donc des journées comme ça ou on les salue, c’est important», a-t-elle lancé.

La loi fédérale exige que les candidats à la citoyenneté doivent assister à la cérémonie. Ils prêtent alors serment de citoyenneté et reçoivent un certificat pour authentifier leur nouveau statut.

On porte alors serment «À Sa Majesté la reine Elizabeth Deux, Reine du Canada [et] à ses héritiers et à ses successeurs».

Un vers de Gilles Vigneault pourrait-il remplacer, au Québec, cette fameuse déclaration centrale à la cérémonie de citoyenneté canadienne?

Catherine Fournier se garde de donner trop de détails puisque les parlementaires doivent d’abord révéler le contenu de leurs projets de loi à leurs collègues à l'Assemblée nationale.

«Si on extrapole, on pourrait porter serment à la Charte des droits et liberté. On pourrait être imaginatif et créatif, parler de ce qui nous unit au Québec et faire une place importante à l’histoire et à la culture», a-t-elle expliqué.

Les bureaux de circonscription des députés seraient des endroits tous désignés pour tenir ces évènements, selon elle.

Dès la pièce législative présentée, la députée indépendante compte en discuter avec la ministre de l’Immigration, Nadine Girault, dans l’espoir que son idée fasse du chemin. Selon elle, tous les partis pourraient être intéressés à l’idée.

En 2019, quelque 40 565 personnes immigrantes ont été admises au Québec selon les données de l’Institut de la statistique du Québec (ISQ).