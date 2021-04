«C’est triste, parce que les gens veulent voir des shows»

Le milieu culturel est l’un des plus secoués par la pandémie. De nombreux techniciens et artistes ne peuvent pratiquer leur métier dans plusieurs régions. Pour une énième fois, plusieurs artisans ont dû revoir leurs plans cette semaine avec le resserrement des mesures dans la Capitale-Nationale et en Outaouais.

C’est le cas de l’humoriste Michel Barrette, dont les spectacles prévus à Gatineau la semaine prochaine ont tous été reportés.

«C’était déjà des spectacles qui étaient prévus il y a un an. Donc, il y a des gens qui ont acheté leur billet il y a deux ans. Ils n’avaient pas pu l’utiliser l’an dernier à cause de la pandémie. On l’avait remis à la semaine prochaine. Et là, on apprend qu’on est remis peut-être à l’automne prochain. Donc vous aurez peut-être eu votre billet en mains pendant deux ans avant de me voir la face sur scène», explique Michel Barrette.

Certains spectacles prévus sont toujours au calendrier, mais Michel Barrette craint de devoir annuler d’autres représentations si davantage de régions sont frappées durement par la troisième vague.

«C’est triste parce que les gens veulent venir voir des shows. Durant le dernier week-end, j’ai donné six représentations en quatre jours, parfois à raison de deux représentations par jour», déplore l’humoriste.

Et la tâche n’est pas simple même dans les endroits où la présentation de spectacles devant public est toujours autorisée.

La distanciation et la limite du nombre de spectateurs forcent les artistes et les propriétaires de salles à multiplier les représentations et à jongler avec leur calendrier respectif et les nombreux reports.

«Imaginez le bordel pour les salles qui ont à gérer les changements de spectacles, parce que je ne suis pas le seul sur la route!», s’exclame Michel Barrette.

L’humoriste affirme être optimiste face à l'avenir de l’industrie du spectacle.

«Je félicite, soir après soir, les gens qui assistent au spectacle. Je les remercie d’être là, parce qu’il en va de la survie des artistes, des techniciens, des salles et du monde culturel en général», affirme-t-il.