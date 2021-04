COVID-19: la situation continue de s’alourdir au Québec et en Ontario

Le Québec et l’Ontario ont continué jeudi d’accumuler un nombre inquiétant de nouveaux cas de COVID-19 alors que la troisième vague s’installe un peu plus chaque jour dans les deux principales provinces au pays.

Le Québec a recensé 1271 nouvelles infections ainsi que neuf décès de plus, portant son bilan cumulatif à 312 362 cas et à 10 676 pertes de vie. La Belle Province avait signalé respectivement 1025 et 864 cas mercredi et mardi.

Les hospitalisations demeurent stables pour l’instant (487, +2), de même que le nombre de lits occupés aux soins intensifs (119, -1). Mercredi, 41 406 Québécois ont été vaccinés pour un total de 1 391 649 doses administrées sur les 1,65 million reçues.

«La situation évolue rapidement, c’est pourquoi on a annoncé de nouvelles mesures spéciales d’urgence [mercredi] soir. On doit agir pour freiner la propagation des variants afin d’éviter une forte [augmentation] des [hospitalisations]. Soyons prudents et soyons solidaires. On va réussir ensemble», a indiqué sur Twitter le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé,

Il est aussi revenu sur les projections de l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ). «Il est important de revenir sur les projections de l’INSPQ sur l’impact potentiel des variants. À Montréal et dans le reste du Québec, une adhésion forte maintiendrait les hospitalisations/décès à un niveau stable, malgré une [hausse] des cas. Nous suivons la situation de très près», a-t-il ajouté.

Montréal (393 cas), la Capitale-Nationale (261 cas), l’Outaouais (126 cas), la Montérégie (100 cas), Chaudière-Appalaches (86 cas), Laval (78 cas) et le Bas-Saint-Laurent (59 cas) sont les régions les plus touchées jeudi.

En Ontario, où un confinement de quatre semaines s’amorcera samedi, comme l’a confirmé jeudi le premier ministre Doug Ford, on a comptabilisé 2557 cas, un sommet en plus de deux mois et un huitième jour au-dessus des 2000 cas quotidiens. Vingt-trois décès ont aussi alourdi les chiffres ontariens, qui font état, depuis le début de la crise sanitaire, d’un total de 352 460 infections et de 7389 morts.

Toronto (743 cas) ainsi que les régions de Peel (484 cas), de York (311 cas), d’Ottawa (131 cas), d’Hamilton (119 cas) et de Durham (107 cas) sont les secteurs de l’Ontario où la situation de la maladie à coronavirus demeure la plus chaude.

Dans l’Ouest canadien, le Manitoba a ajouté 59 cas - mais en a retranché sept après enquête - ainsi que deux décès à son bilan. La Saskatchewan a annoncé pour sa part 199 cas supplémentaires.

Dans les provinces de l’Atlantique, le Nouveau-Brunswick (10 cas), la Nouvelle-Écosse (3 cas) et Terre-Neuve-et-Labrador (1 cas) ont mis leurs données à jour.

En début de soirée, le pays comptait un cumulatif de 986 215 cas (+4100) et de 22 993 décès (+34).

La situation au Canada:

Ontario: 352 460 cas (7389 décès)

Québec: 312 362 cas (10 676 décès)

Alberta: 148 332 cas (1990 décès)

Colombie-Britannique: 100 048 cas (1458 décès)

Manitoba: 34 174 cas (937 décès)

Saskatchewan: 33 789 cas (436 décès)

Nouvelle-Écosse: 1719 cas (66 décès)

Nouveau-Brunswick: 1613 cas (30 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 1020 cas (6 décès)

Nunavut: 395 cas (4 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 159 cas

Yukon: 74 cas (1 décès)

Territoires du Nord-Ouest: 47 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 986 215 cas (22 993 décès)