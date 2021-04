COVID-19: une «tempête parfaite» en Outaouais

La troisième vague frappe de plein fouet en Outaouais, particulièrement en zones urbaines, au point où les autorités tant médicales que politiques parlent de situation critique vu la forte présence de variants dans la région.

Le nombre de nouveaux cas quotidiens a bondi en moyenne de 24 à 62 en une semaine en Outaouais et des records sont battus jour après jour, mercredi n’y échappant pas avec 126 nouveaux cas. La forte présence des variants est toutefois ce qui inquiète le plus les autorités régionales, car plus de 50% des nouveaux tests de dépistage positifs sont considérés comme des cas de variants présomptifs.

«Les chiffres sont assez épeurants», a avoué d’entrée de jeu le maire de Gatineau, Maxime Pedneaud-Jobin.

«L’arrivée des variants jumelée à un certain relâchement des mesures sanitaires a créé la tempête parfaite. Il faut se reprendre en main, puis ça presse», a-t-il martelé.

Pression

Ces données mettent de la pression sur le système de santé de la région, déjà fragile. Mercredi, 26 personnes étaient hospitalisées à l’unité COVID-19 de l’Hôpital de Hull, dont six aux soins intensifs. Devant cette courbe à la hausse et la virulence des variants, le Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais (CISSSO) songe à gonfler le nombre de lits à cette unité.

«Nous n’avons pas commencé le délestage, mais nous l’entrevoyons si cette courbe augmente de façon constante et rapide», a mentionné la présidente-directrice générale adjointe du CISSSO, France Dumont.

Autre inquiétude, 75% des nouveaux cas de COVID-19 dans la région touchent des personnes de moins de 50 ans. «Je suis très préoccupée, la propension du virus est fulgurante», a admis Mme Dumont.

Ontario

La présence de nombreux résidents de l’Ontario en sol québécois, tant pour le magasinage, le plein air ou la vaccination, fait aussi beaucoup jaser en Outaouais. Le gouvernement Ford devrait toutefois durcir les mesures à Ottawa à compter de jeudi.

«[Dans la situation actuelle], un bon voisinage se traduit par pas de voisinage. Chacun devrait rester chez soi», insiste le maire Pedneaud-Jobin qui ne croit pas que les barrages routiers sur les ponts interprovinciaux soient nécessaires à ce stade-ci vu les règles plus strictes qui seront mises en place dans la capitale fédérale.

Quant à la vaccination de résidents de l’Ontario qui possèdent une résidence secondaire au Québec, le CISSSO a indiqué que des mesures de contrôle supplémentaires seront mises en place et que des messages à cet effet seront affichés sur le site Clic Santé lors de la prise de rendez-vous.