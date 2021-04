Des liens de 20 M$ entre Québec et White Star

Le ministère de l’Économie et Investissement Québec ont plus de 20 millions $ engagés dans White Star, même si le ministre Pierre Fitzgibbon a dit hier qu’il n’y avait pas de liens commerciaux entre le gouvernement et la firme dans laquelle il est investisseur.

En entrevue avec Paul Arcand au 98,5 hier matin, le ministre Fitzgibbon a nié tout lien entre Québec et White Star. « Il n’y a aucun rapport entre White Star et le ministère de l’Économie parce qu’il n’y a pas de liens commerciaux entre les deux », a-t-il dit.

« Je ne sais même pas si Investissement Québec a investi dans White Star », a-t-il ajouté.

Vérification faite, le ministère de l’Économie et Investissement Québec ont plutôt engagé plus de 20 millions $ dans White Star au cours des dernières années, et ces sommes sont toujours engagées depuis l’entrée en poste du ministre Fitzgibbon en 2018.

Mandataire

En 2014, le gouvernement du Québec a mandaté Investissement Québec pour investir une somme de 10 millions $ US dans un premier fonds de White Star, celui dans lequel le ministre lui-même a une participation. Ce fonds est géré depuis Guernesey, une minuscule juridiction à fiscalité réduite dans les îles anglo-normandes.

Investissement Québec s’est occupé du placement à titre de mandataire du gouvernement.

« À ce jour, nous pouvons affirmer que le premier fonds de la firme a investi à son tour dans des entreprises basées au Québec pour un montant supérieur à notre engagement dans ce dernier, notamment grâce au travail d’un des gestionnaires de la firme White Star Capital établi ici au Québec », nous a écrit Isabelle Fontaine, porte-parole d’IQ, à la mi-mars.

En mars 2018, Investissement Québec a à son tour investi avec ses fonds propres une somme de 10 millions $ dans un deuxième fonds de White Star, enregistré au Québec.

D'autres liens

Les liens entre White Star et Investissement Québec ne s’arrêtent pas là puisque des entreprises dans lesquelles White Star a investi ont reçu parallèlement un financement additionnel d’IQ, a-t-on pu constater. C’est le cas de la jeune pousse Mnubo et de la firme de télémédecine Dialogue, qui vient d’entrer en Bourse.

Contrairement à Fitzgibbon, la commissaire à l’éthique de l’Assemblée nationale, Ariane Mignolet, soutient de son côté que le ministre est au courant depuis au moins décembre 2018 des liens d’affaires entre son ministère et White Star.