«Comme une tonne de briques» pour Labeaume

La Ville de Québec a annoncé l’arrêt de toutes les activités intérieures et l'annulation des inscriptions pour les loisirs pour la prochaine session.

• À lire aussi: EN DIRECT | Les derniers développements sur le coronavirus

«La décision du gouvernement d’hier nous est tombée comme une tonne de briques sur la tête. On travaille plus que jamais pour améliorer le quotidien des gens. On travaille très fort sur une programmation d’été. Il y a beaucoup de gens pour qui la vie est très difficile», a déclaré Régis Labeaume.

Le maire de Québec a également encouragé ses citoyens à commander des repas pour emporter aux restaurateurs durement touchés par les fermetures forcées en raison de la situation pandémique.

Il a également annoncé qu’il mettrait l’emphase sur les rues commerciales pour aider les commerçants au cours de l’été.

261 nouveaux cas confirmés jeudi par le ministère de la Santé. Chaudière-Appalaches n’est pas en reste avec 86 nouveaux cas, un bond important.

Alors que la région du Québec métropolitain se prépare à passer ce soir à la nouvelle zone «rouge foncé», la santé publique elle, continue de cumuler les cas positifs.

La région ajoute aussi malheureusement deux décès à son bilan.

La Rive-Sud, touchée par une hausse moins drastique, mais bien présente, enregistre 86 nouveaux cas jeudi. Il s’agit d’un sommet de cas quotidiens depuis les 104 du 16 janvier dernier.