EN DIRECT | Les derniers développements sur le coronavirus

DERNIER BILAN 17h10

PLANÉTAIRE

Cas: 129 317 945

Morts: 2 821 367

Rétablis: 73 313 131

ÉTATS-UNIS

Cas: 30 524 552

Morts: 552 957

CANADA

Ontario: 352 460 cas (7389 décès)

Québec: 312 362 cas (10 676 décès)

Alberta: 148 332 cas (1990 décès)

Colombie-Britannique: 100 048 cas (1458 décès)

Manitoba: 34 174 cas (937 décès)

Saskatchewan: 33 789 cas (436 décès)

Nouvelle-Écosse: 1719 cas (66 décès)

Nouveau-Brunswick: 1613 cas (30 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 1020 cas (6 décès)

Nunavut: 395 cas (4 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 159 cas

Yukon: 74 cas (1 décès)

Territoires du Nord-Ouest: 47 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 986 215 cas (22 993 décès)

16h45 | Hausse importante des variants au Bas-Saint-Laurent

La situation épidémiologique est toujours critique au Bas-Saint-Laurent, où l’on rapporte 414 cas de variants présomptifs. La région a enregistré 59 nouvelles infections jeudi.

16h21 | Recul important des saines habitudes de vie chez les jeunes Montréalais

Un grand nombre de Montréalais âgés de 5 à 17 ont de moins bonnes habitudes de vie depuis le début de la pandémie.

Photo courtoisie, André Forget

16h11 | Près d’un an plus tard, l’aide de la Croix-Rouge dans les CHSLD prend fin

L’aide portée par la Croix-Rouge dans des CHSLD du Québec a pris fin mercredi, après un peu moins d’une année à prêter main-forte au personnel soignant sur les sites les plus vulnérables à la COVID-19.

Photo d'archives

16h05 | Arrêtée pour non respect du couvre-feu, la «dame inconnue» identifiée

Arrêtée parce qu’elle ne respectait pas le couvre-feu, une femme qui refusait obstinément de décliner son identité a forcé les policiers à user de leur pouvoir pour savoir de qui il s’agissait.

Photo d'archives Agence QMI, Guy Martel

15h46 | Thetford Mines: des restaurants en beau fusil contre le retour en zone rouge

Les restaurateurs de Thetford Mines, dans Chaudière-Appalaches, ne digèrent pas le retour en zone rouge qui entraîne la fermeture des salles à manger dès jeudi soir.

15h30 | Capitale-Nationale : la santé publique anticipe une hausse exponentielle

La santé publique de la Capitale-Nationale demande à la population de redoubler d'efforts afin d'atténuer les impacts de la troisième vague dans les hôpitaux de la région.

15h15 | COVID-19: la situation continue de s’alourdir au Québec et en Ontario

Le Québec et l’Ontario ont continué jeudi d’accumuler un nombre inquiétant de nouveaux cas de COVID-19 alors que la troisième vague s’installe un peu plus chaque jour dans les deux principales provinces au pays.

Stevens LeBlanc/JOURNAL DE QUEBEC

14h01 | Québec accusé d’avoir déconfiné trop vite

L’opposition à l’Assemblée nationale reproche au gouvernement Legault, jeudi, d’avoir agi trop tard devant l’arrivée des variants.

13h54 | L’Ontario à nouveau confiné pour 28 jours

Confronté à une troisième vague de la maladie à coronavirus, le gouvernement de l'Ontario resserre la vis pour barrer la route aux variants.

13h38 | Comité éthique de l’INSPQ: le passeport vaccinal reçoit un avis favorable

L’idée d’un passeport vaccinal pour accéder à certaines activités, proposée récemment par le ministre de la Santé, a reçu un avis favorable de la part d’un comité de l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ).

Photo AFP

13h30 | Les soins intensifs de l’IUCPQ affichent complet

L’explosion des cas de COVID dans la région de Québec a eu des conséquences presque immédiates sur les soins intensifs de l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec.

13h19 | COVID-19: une «tempête parfaite» en Outaouais

La troisième vague frappe de plein fouet en Outaouais, particulièrement en zones urbaines, au point où les autorités tant médicales que politiques parlent de situation critique vu la forte présence de variants dans la région.

12h54 | «Comme une tonne de briques» pour Labeaume

La Ville de Québec a annoncé l’arrêt de toutes les activités intérieures et l'annulation des inscriptions pour les loisirs pour la prochaine session.

Photo Stevens LeBlanc

12h45 | 261 nouveaux cas de COVID-19: la hausse exponentielle se poursuit à Québec

La hausse exponentielle des cas à Québec se poursuit avec 261 nouveaux cas confirmés jeudi par le ministère de la Santé. Chaudière-Appalaches n’est pas en reste avec 86 nouveaux cas, un bond important.

Alors que la région du Québec métropolitain se prépare à passer ce soir à la nouvelle zone «rouge foncé», la santé publique elle, continue de cumuler les cas positifs.

12h44 | 120 cas de COVID-19 liés au Mega Fitness Gym

Photo Stevens Leblanc

120 personnes ont contracté la COVID-19 au Mega Fitness Gym de Québec. Ces cas ont engendré des éclosions dans 20 milieux de travail.

12h35 | 590 000 doses de Moderna arriveront au Canada vendredi

AFP

Les 590 000 doses de vaccin de Moderna dont la livraison a été repoussée la semaine dernière en raison d’un retard dans le processus d’assurance de la qualité arriveront au pays demain.

12h25 | La majorité des télétravailleurs «aussi productifs» qu'au bureau, selon une étude

Kirill - stock.adobe.com

Une vaste majorité de salariés canadiens en télétravail s'estiment «au moins aussi productifs» à la maison qu'au bureau et aimeraient continuer à travailler de chez eux au moins à mi-temps après la pandémie, indique jeudi une étude officielle.

Près du tiers (32%) des salariés canadiens, soit 3,1 millions, effectuaient «la plupart» de leurs heures de travail à partir de la maison en début d'année, contre à peine 4% en 2016, précise cette étude de l'institut Statistique Canada.

11h58 | La SQ s’attend à plus d'achalandage sur les routes malgré la pandémie

La Sûreté du Québec intensifiera sa présence sur le réseau routier de la province durant le long congé de Pâques.

Entre le 2 et le 5 avril, les policiers invitent les usagers de la route à «redoubler de prudence lors de leurs déplacements compte tenu du fort achalandage anticipé» sur le réseau routier.

De nombreuses opérations de sécurité routière sont prévues durant le congé. Elles viseront principalement les infractions relatives à la vitesse, au port de la ceinture de sécurité, à l’utilisation du téléphone cellulaire au volant et à la conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool ou la drogue.

11h54 | États-Unis: une campagne publicitaire pour encourager la vaccination

Le gouvernement américain a lancé jeudi une grande campagne publicitaire pour convaincre la population de se faire vacciner contre la COVID-19 alors que le taux d'infection est récemment reparti à la hausse.

Intitulée «Nous pouvons le faire» («We can do this»), la campagne est diffusée en anglais et en espagnol sur les chaînes généralistes.

11h21 | Les variants mènent la 3e vague en Ontario; des personnes plus jeunes aux soins intensifs

Les variants de la COVID-19 qui sont à l’origine de la troisième vague qui déferle en Ontario, s’attaquent aux personnes plus jeunes qui sont désormais plus nombreux aux soins intensifs, montrent les dernières modélisations rendues publiques jeudi.

AFP

11h | 1271 nouveaux cas au Québec

Le Québec rapporte 1271 cas de COVID et 9 décès, portant le total à 312 362 personnes infectées et 10 676 morts depuis le début de la pandémie.

Hier, la province recensait 1025 infections 9 décès.

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 1er AVRIL 2021

- 312 362 personnes infectées (+1271)

- 10 676 décès (+9)

- 487 personnes hospitalisées (+2)

- 119 personnes aux soins intensifs (-1)

- Les prélèvements réalisés s’élèvent à 41 053 pour un total de 7 552 305

- 41 406 doses de vaccin ont été administrées dans la journée d’hier pour un total de 1 391 649

10h20 | L'Ontario enregistre 2 557 nouveaux cas de COVID-19, 23 nouveaux décès et hausse de 41,7% des hospitalisations depuis deux semaines.

Ontario: 2 557 nouveaux cas, 23 nouveaux décès et hausse de 41,7% des hospitalisations depuis deux semaines. #polcan #tvanouvelles pic.twitter.com/V9eIIsW8Dn — Raymond Filion (@filionrayTVA) April 1, 2021

9h47 | Entrevue avec le maire de Gatineau

8h52 | Mesures yo-yo: «l’alternative, c’est de laisser tout le monde fermé tout le temps»

Si plusieurs critiquent le recul des assouplissements sanitaires en qualifiant la situation de «mesures yo-yo», l’animateur Mario Dumont rappelle que «l’alternative, c’est de laisser tout le monde fermé tout le temps».

8h36 | Fermeture temporaire: des restaurateurs fâchés et au bord des larmes

Panique, découragement, agressivité, les restaurateurs et leurs précieux employés ont vécu une montagne russe d’émotions dès l’annonce d’une troisième fermeture mercredi.

borishots - stock.adobe.com

8h32 | Lenteur «inacceptable» de la vaccination en Europe face à une situation «inquiétante»

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a critiqué jeudi la lenteur «inacceptable» de la vaccination contre la COVID-19 en Europe, qui est confrontée à la situation épidémique «la plus inquiétante» depuis «des mois».

Photo AFP

7h11 | Des Ontariens se font vacciner au Québec

Des Ontariens profitent de vaccins réservés aux Québécois en se faisant vacciner en Outaouais, où la distribution de doses va plus vite que chez eux.

Photo Anne Caroline Desplanques

7h05 | Le pic épidémique «pourrait être atteint d’ici 7 à 10 jours» en France

Le pic épidémique de personnes contaminées par la COVID-19 pourrait être atteint d’ici « 7 à 10 jours environ » et le « pic de réanimation » d’ici à la fin du mois d’avril, a déclaré jeudi le ministre français de la Santé Olivier Véran.

AFP

6h59 | Pandémie: Taïwan et les Palaos créent une «bulle» où voyager librement

Taïwan et l'archipel des Palaos, dans le Pacifique, ont inauguré jeudi une «bulle» au sein de laquelle leurs ressortissants pourront à nouveau voyager

6h53 | La Suède repousse d'au moins deux mois son objectif de vaccination

La Suède a repoussé jeudi d'au moins deux mois son objectif de vaccination contre la COVID-19, qui prévoyait jusque-là de vacciner complètement tous les adultes volontaires d'ici fin juin, à cause des retards de livraison des fabricants.

6h52 | Le président allemand a reçu une première dose du vaccin AstraZeneca

Le président allemand Frank-Walter Steinmeier, âgé de 65 ans, a reçu jeudi une première dose du vaccin d'AstraZeneca

6h03 | Hong Kong va reprendre la vaccination Pfizer/BionTech

5h42 | Israël pourrait vacciner les 12-15 ans dès le mois de mai

5h27 | Salles d’entraînement: l’industrie furieuse de la nouvelle fermeture

L’industrie des salles d’entraînement est furieuse de la nouvelle fermeture des gyms à Québec, à Lévis et à Gatineau, et déplore de devoir payer pour « l’insouciance » d’un gymnase, voire de quelques « personnes insouciantes ».

Photo d'archives, Stevens LeBlanc

5h24 | La fermeture des écoles crée une onde de choc

La fermeture des écoles primaires et secondaires de Québec et Lévis a pris plusieurs familles par surprise mercredi, alors que la situation a continué de se détériorer dans plusieurs écoles de la capitale, où le virus est présent dans 40 % des établissements.

5h17 | Sous peu, les variants pourraient rendre les vaccins inefficaces

Les vaccins actuels pourraient devenir obsolètes d’ici un an contre les variants de la COVID-19, selon un nouveau rapport qui a sondé des experts de la santé publique dans 28 pays et dont certains se trouvent à Montréal.

4h55 | Finlande: le gouvernement retire son projet de confinement

3h45 | Biden appelle les clubs à ne pas rouvrir leurs stades à pleine capacité