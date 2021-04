Capitale-Nationale : la santé publique anticipe une hausse exponentielle

La santé publique de la Capitale-Nationale demande à la population de redoubler d'efforts afin d'atténuer les impacts de la troisième vague dans les hôpitaux de la région.

Jeudi, 261 nouveaux cas ont été confirmés à Québec et 86 dans Chaudière-Appalaches.

Le directeur régional de la santé publique, Dr André Dontigny, s'attend à encore plus de cas vendredi.

«C'est une situation qui est exponentielle. Quand on parle du taux de reproduction en temps, réel, on est dans quelque chose qui tourne autour de 1,5», explique le Dr Dontigny.

Il rappelle que 70 à 80% des infections actuelles dans la région sont liées à des variants. Le variant britannique serait de loin le plus virulent dans la Capitale-Nationale.

Le Dr Dontigny affirme que l'évolution de la situation épidémiologique dans la Capitale-Nationale est très préoccupante.

La santé publique régionale invite donc la population à rester à la maison et à limiter le plus possible les contacts à l'extérieur.

Le directeur des services professionnels du Centre hospitalier universitaire de Québec, Dr Stéphane Bergeron, affirme qu'il s'agit de la pire crise qu'il a vécue en 28 ans de carrière.

«Le nombre de cas accueillis dans nos hôpitaux en 24 à 48 heures est beaucoup trop important», affirme le Dr Bergeron.