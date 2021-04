L’un des juges les plus populaires du Québec avec sa participation à « La fièvre de la danse » et « Révolution » sur les ondes de TVA, Jean-Marc Généreux a terminé son livre « Au Rythme de mes Amours ».

Il a profité de la pandémie pour terminer son livre.

Par contre, cette pause forcée par le coronavirus n’a pas été facile et il le raconte dans son livre.

«Je n’avais jamais flirter avec ce genre d’émotion là et les effets pervers de cette pandémie. J’avais de nouveaux ennemis comme la passivité, je ne connaissais pas ça l’immobilise... ce n’est pas que je n’aime pas être chez nous, j’adore être chez moi, j’adore travailler, mais là, on avait fermé toutes mes portes»

Il a d’ailleurs renchéri à l’émission Denis Lévesque qu’il a vraiment trouvé ça difficile dans la dernière année ne plus être en mesure de pratiquer ses passions comme la danse.

«Tout ce que j’aimais dans la vie à part ma femme et mes enfants était mis en prison»

Rencontrer sa future femme à neuf ans

Dans le livre il aborde également la place qu’occupe sa femme dans sa famille et comment ils se sont rencontrés à l’âge de neuf ans seulement.

« Entre 9 ans et 14 ans, on a dansé avec deux partenaires différents, mais on était toujours ensemble. On était un petit groupe, même si on dansait en couple, on avait des numéros de groupe »

En plus d’avoir une complicité dans la vie, Jean-Marc et France ont formé un duo de danseur pendant plusieurs années.

«C’était inévitable, tous les deux on avait la même vision de la danse et de ce qu’on voulait faire en compétition»

Vous pouvez l’intégrale de l’entrevue qu’il a accordée à Denis Levesque dans la vidéo ci-dessus.