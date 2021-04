Si plusieurs critiquent le recul des assouplissements sanitaires en qualifiant la situation de «mesures yo-yo», l’animateur Mario Dumont rappelle que «l’alternative, c’est de laisser tout le monde fermé tout le temps».

En choisissant de fermer les commerces et les restaurants après avoir permis leur ouverture pendant quelques semaines, le gouvernement permet au moins de faire rouler un peu l’économie, soutient Mario Dumont.

«Moi, si j’étais au gouvernement, je trouverais ça très dur de fermer des gens au cas où», affirme l’animateur.

Il est donc préférable que le gouvernement Legault permette l’ouverture des commerces, puis se raviser plus tard et les ferme lorsqu’une éclosion de COVID-19 survient dans la région, dit Mario Dumont.

Il est aussi d’avis qu’afin de prévenir les retours vers l’arrière et un resserrement des mesures sanitaires, le gouvernement devrait faire «poser la responsabilité sur les gens».

«Vous êtes en région et vous êtes au restaurant, faites attention plus que plus. Si vous allez au gym, faites attention plus que plus. Ne soyez pas la cause d’une éclosion», conseille-t-il.

Écoutez la chronique complète de Mario Dumont dans la vidéo ci-dessus.