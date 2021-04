Soirée-bénéfice pour l'Espace Go

Le Théâtre ESPACE GO propose cette année une soirée-bénéfice unique pour les artistes et le public.

Au total, c’est une centaine d’artistes qui participeront à ce spectacle qui met en lumière les arts de la scène.

Il y a aura des numéros de chants, d’humour, de théâtre... Tout ce qui peut se retrouver dans une salle de spectacle.

Le tout sera sous la supervision des metteurs en scène Serge Denoncourt et Ines Talbi.

«On a envie qui se passe quelques choses, on a envie d’envoyer un message d’espoir, on a envie d’être dans vos maisons et de vous qu’on s’ennuie pis qu’on est là et qu’on vous attend», mentionne Serge Denoncourt.

Cet événement sera diffusé en direct sur l’Espace Go vendredi de 18h à minuit.

Participation de François Legault

Il y aura également un segment entrevu avec le premier ministre François Legault et sa conjointe Isabelle Brais qui sera présentée entre les numéros.