Vidéotron acquiert Cablovision Warwick

Vidéotron s’est portée acquéreur de Cablovision Warwick, une compagnie de télécommunications active dans la région Centre-du-Québec depuis 47 ans.

L’entreprise dessert les municipalités de Warwick, Kingsey Falls et Saint-Félix-de-Kingsey.

«Si Cablovision Warwick est si estimée et connue dans la région, c’est grâce au travail incroyable de David Ouellette et de sa famille au cours des quatre dernières décennies, a déclaré, jeudi, au moment de l’annonce, Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor dont Vidéotron est une filiale. Nous sommes fiers de joindre nos forces à celles d'une autre entreprise familiale afin d’offrir ce qui se fait de mieux en matière de télécommunications.»

Dans un communiqué annonçant la transaction – dont le montant n’a pas été précisé -, il est mentionné qu’«au cours des prochains mois, les foyers actuellement desservis par l’entreprise du Centre-du-Québec pourront faire le saut sur le réseau de Vidéotron et ainsi bénéficier de toute sa gamme de produits et services». Entre-temps, «les clients actuels de Cablovision Warwick peuvent continuer d’utiliser leurs services comme ils en ont l’habitude», a-t-on ajouté.

«Nous avons la ferme intention d’investir dans les infrastructures actuellement en place afin d’offrir notre gamme de produits à la fine pointe de la technologie aux citoyens et entreprises des villes actuellement desservies par Cablovision Warwick», a assuré Jean-François Pruneau, président et chef de la direction de Vidéotron.