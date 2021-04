Des biens non essentiels facilement disponibles dans les quincailleries

En ce moment, à Québec, Lévis et Gatineau, il est interdit de vendre des biens qui ne sont pas essentiels.

TVA Nouvelles a voulu vérifier si tous les commerces respectent les règles; nous en avons visité une dizaine.

Nous avons rapidement constaté qu'il était facile d'acheter des articles dont la nécessité est pour le moins discutable.

Pour mener à bien notre expérience, nous avons décidé d'acheter l'objet dont personne ne peut contester l'inutilité : un nain de jardin

En une dizaine de minutes, nous avons pu sortir avec un nain de jardin en main.

Même constat chez un autre quincaillier où il a été assez aisé d’acheter un coussin décoratif.

«Lors de la première vague de confinement, il y a eu nécessité d'avoir une liste. Puis, on s'est rapidement rendu compte, le gouvernement et les marchands, que ça ne fonctionnerait pas, qu'il fallait s'en remettre au bon jugement des clients et des marchands», nous explique Richard Darveau, président et chef de la direction chez Aqmat.