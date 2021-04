EN DIRECT | Les derniers développements sur le coronavirus

Que ce soit au Québec ou ailleurs sur la planète, la pandémie de COVID-19 bouleverse nos vies depuis un an.

Vous retrouvez ici toutes les nouvelles au fil de la journée liées à cette crise qui frappe la population, les gouvernements et l'économie.

DERNIER BILAN 6h45

PLANÉTAIRE

Cas: 129 711 196

Morts: 2 829 457

Rétablis: 73 515 752

ÉTATS-UNIS

Cas: 30 539 760

Morts: 553 140

CANADA

Ontario: 352 460 cas (7389 décès)

Québec: 312 362 cas (10 676 décès)

Alberta: 149 207 cas (1994 décès)

Colombie-Britannique: 100 880 cas (1463 décès)

Manitoba: 34 174 cas (937 décès)

Saskatchewan: 33 789 cas (436 décès)

Nouvelle-Écosse: 1719 cas (66 décès)

Nouveau-Brunswick: 1623 cas (30 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 1020 cas (6 décès)

Nunavut: 395 cas (4 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 160 cas

Yukon: 74 cas (1 décès)

Territoires du Nord-Ouest: 47 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 987 923 cas (23 002 décès)

Les Canadiens devront passer un autre printemps confinés pour se protéger cette fois des variants d’un virus qui tue depuis plus d’un an et qui a muté en un mal encore plus contagieux et mortel.