Explosion des cas à Québec

Plus de 1300 autres Québécois ont contracté la COVID-19 selon les données partagées vendredi, qui confirment par ailleurs l’explosion des infections dans la Capitale-Nationale.

• À lire aussi: EN DIRECT | Les derniers développements sur le coronavirus

• À lire aussi: Plus de 1300 nouveaux cas au Québec

La région de Québec compte en effet 305 nouveaux cas, soit plus que jeudi (261 cas), mercredi (194 cas) et mardi (129 cas).

À travers le Québec, on recense 1314 cas ainsi que cinq décès, portant le total global à 313 676 infections et à 10 681 pertes de vie.

Il y a croissance des contaminations, la santé publique ayant dévoilé successivement 864 cas mardi, 1025 mercredi, 1271 jeudi et 1314 vendredi, alors que la moyenne sur sept jours est passée à 1022 cas par jour.

Les régions de Québec et de l'Outaouais contribuent notamment à cette flambée associée à la troisième vague de la pandémie. Rappelons que le gouvernement Legault a «mis sur pause» depuis jeudi soir les villes de Québec, Lévis et Gatineau en raison d’une propagation accélérée du virus et de ses variants.

Hausse des hospitalisations

L’indicateur clé le plus surveillé par la santé publique, les hospitalisations, s’affiche à la hausse (503, +16), de même que les lits occupés aux soins intensifs (121, +2).

«Les données continuent d['augmenter]. On suit la situation de très près. Chacun de nous peut encore faire une différence en respectant les mesures et en limitant ses contacts. La ligne d’arrivée n’est plus très loin, il ne faut pas se décourager maintenant qu’on est si près du but», a écrit sur Twitter le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé.

Quelque 48 507 personnes ont été vaccinées jeudi pour un total, à ce jour, de 1 440 680 doses administrées sur les 1 992 505 doses reçues.

Outre Québec et ses 305 cas, les autres infections de la Belle Province se trouvent surtout à Montréal (388 cas), dans l’Outaouais (143 cas), dans la Montérégie (95 cas), dans Chaudière-Appalaches (84 cas), à Laval (76 cas) et dans les Laurentides (52 cas).

Soulignons que l’Ontario ne dévoilait aucun chiffre en raison du congé du Vendredi saint. Rappelons que la province la plus peuplée au pays entre en confinement complet ce samedi.

Dans l’Atlantique, la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick ont ajouté chacun neuf cas à leur portrait, vendredi.

Dans l'Ouest canadien, la Saskatchewan a alourdi son bilan avec 254 nouveaux cas et un mort de plus.

En fin d'après-midi, le Canada comptabilisait un cumulatif de 989 509 cas (+1586) et de 23 008 décès (+6).

La situation au Canada:

Ontario: 352 460 cas (7389 décès)

Québec: 313 676 cas (10 681 décès)

Alberta: 149 207 cas (1994 décès)

Colombie-Britannique: 100 880 cas (1463 décès)

Manitoba: 34 174 cas (937 décès)

Saskatchewan: 34 043 cas (437 décès)

Nouvelle-Écosse: 1728 cas (66 décès)

Nouveau-Brunswick: 1632 cas (30 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 1020 cas (6 décès)

Nunavut: 395 cas (4 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 160 cas

Yukon: 74 cas (1 décès)

Territoires du Nord-Ouest: 47 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 989 509 cas (23 008 décès)