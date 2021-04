Gala Artis: première nomination pour Gabrielle Fontaine et Christian Bégin

Gabrielle Fontaine et Christian Bégin auront tous deux la chance de repartir avec un premier trophée Artis lors du prochain Gala Artis, qui sera présenté le 9 mai.

• À lire aussi: «La faille» : Maripier Morin en nomination au Gala Artis

• À lire aussi: Gala Artis : une 44e nomination pour Pierre Bruneau

• À lire aussi: 36e Gala Artis : d’autres finalistes dévoilés

L’interprète de Passe-Carreau et membre de l’équipe du magazine jeunesse «14 mille millions de choses à savoir» a su se faire remarquer, tout comme Élodie Grenier alias Passe-Partout. Si l’une ou l’autre souhaite être la gagnante de la catégorie «Artiste d’émissions jeunesse», elle doit être préférée à Valérie Chevalier et Pascal Morrissette de «Cochon dingue», ainsi que Pier-Luc Funk («14 mille millions de choses à savoir», «Pour toujours plus un jour», «Les suppléants»).

Ces nommés ont tous été dévoilés vendredi, lors du rendez-vous matinal «Salut Bonjour», à TVA, où le nom de Christian Bégin a, pour la première fois, été associé à la grande fête de la télévision.

La qualité de son jeu devant les caméras de la série «Les mecs» lui a valu une place au sein des hommes cités dans la catégorie Rôle masculin/Comédies, à l’instar d’Adib Alkhalidey («Like-moi!»), Mehdi Bousaidan («Rue King»), Pier-Luc Funk («Rue King», «Entre deux draps») et Martin Matte («Les beaux malaises 2.0»).

La compétition s’annonce également féroce quant à l’obtention de la statuette du Rôle féminin/Séries dramatiques annuelles. Y croisent le fer Hélène Bourgeois Leclerc («Toute la vie»), Geneviève Brouillette («District 31»), Maude Guérin («5e rang»), Marina Orsini («Une autre histoire») et Catherine Saint-Laurent («District 31»).

La femme de l’année?

Qui sera sacrée Personnalité féminine? Julie Le Breton peut espérer décrocher l’honneur pour une deuxième fois d’affilée, alors que Sarah-Jeanne Labrosse se plaît sûrement à rêver de regagner son titre obtenu en 2019. La reine de cette catégorie, Guylaine Tremblay, a aussi ses chances. Elles sont rejointes par France Beaudoin et Julie Snyder.

L’animation de la 36e édition du Gala Artis a été confiée à Charles Lafortune et Guy Jodoin. La remise de prix sera diffusée le 9 mai, sur les ondes de TVA. Au cours de la soirée, des lauréats seront annoncés dans 16 catégories.