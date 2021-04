Joueurs de baseball: peu de revenus fiscaux en vue pour Québec

Les joueurs d’une éventuelle équipe de baseball partagée entre Montréal et Tampa paieraient environ 4,5 millions $ en impôts au Québec, mais une grande partie de ces recettes pourrait ultimement échapper au gouvernement.

Le célèbre agent de joueurs d’origine québécoise Allan Walsh, de la firme américaine Octagon, souligne que les joueurs des Rays passeraient environ 45 de leurs 220 jours d’activité annuels à Montréal, ce qui inclut les matchs et les entraînements.

Cela signifie donc qu’approximativement 20 % de leurs revenus d’emploi seraient imposables au Québec.

En prenant la masse salariale actuelle des Rays, qui oscille autour de 70 millions $ US, et le taux marginal d’imposition au Québec, qui est de 25,75 %, on obtient des revenus fiscaux de quelque 3,61 millions $ US, soit 4,5 M$ CA. Une autre portion de 3,86 millions $ US (4,8 millions $ CA) irait à Ottawa, où le taux marginal d’imposition est de 27,56 %.

« Ce n’est pas beaucoup d’argent », fait remarquer M. Walsh.

Effet inattendu

Mais ce n’est pas tout.

Pendant les premières années, on peut s’attendre à ce que l’équipe soit déficitaire. Si l’entreprise est constituée sous la forme d’une société en commandite, ses pertes pourraient permettre à Stephen Bronfman et aux autres propriétaires de l’équipe de réduire leurs propres impôts.

« Ces gens-là pourraient prendre les pertes [de l’équipe] et aller réduire leur revenu imposable au Canada, ce qui aurait un effet inverse. Ça n’apporterait pas des revenus à l’État, ça couperait de l’impôt », explique un fiscaliste sous le couvert de l’anonymat.

Dans une étude réalisée en 2013 pour Projet Baseball Montréal, le cabinet comptable EY évaluait à huit ans le temps requis pour que Québec récupère sa contribution financière pour la construction d’un nouveau stade, dans le scénario d’une équipe ayant Montréal pour seul domicile.

L’étude posait ces hypothèses : une subvention de 335 millions $ et des revenus annuels de 54 millions $ pour le gouvernement (18 millions $ en revenus de TVQ sur les ventes de l’équipe, 26 millions $ en revenus fiscaux connexes et 10 millions $ en impôts des joueurs).