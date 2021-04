La vieille prison de Chicoutimi serait sur le point de reprendre vie

La vieille prison de Chicoutimi pourrait être partiellement démolie dans les prochains mois. La Société québécoise des Infrastructures (SQI) a soumis un plan qui sera étudié prochainement à la ville, a appris TVA Nouvelles.

• À lire aussi: L’homme qui a attaqué un policier devra attendre en prison jusqu’en juillet

• À lire aussi: Chaudière-Appalaches: la prison pour une directrice générale adjointe fraudeuse

• À lire aussi: Un père planifiait l’enlèvement et le viol de sa fille de neuf ans

«Le dossier est déposé», a confirmé le conseiller municipal du secteur Simon-Olivier Côté, responsable du comité de démolition et membre du comité du patrimoine. «On devrait l'étudier à la fin de la semaine prochaine et le présenter ensuite au conseil municipal.»

Il s'agirait d'un projet à caractère social dont la facture s’éleverait à moins 10 millions $, selon nos informations.

Les gens sondés au centre-ville étaient favorables à ce que le bâtiment puisse servir à la communauté. «Tout projet sécuritaire qui s'ajoute au centre-ville est le bienvenu», a affirmé un citoyen.

La vieille prison, située sur la rue Price, près du centre-ville, est fermée depuis décembre 2015, sans que la SQI ne réussisse depuis à vendre le terrain et la bâtisse.

Quelques promoteurs se sont déjà montrés intéressés, mais leurs offres ont été refusées. La présence d'amiante dans les murs complique les choses.

Dans un courriel, la direction des communications de la SQI confirme que «différentes options sont actuellement regardées quant à l'avenir de ce site, ce qui pourrait ultimement amener à la démolition partielle ou complète de la bâtisse».

«Nous, on aimerait converser le cachet patrimonial de la façade», dit le conseiller Côté. «Mais en même temps, en raison de l'amiante et des restrictions importantes, on est conscient qu'on ne peut pas préserver l'ensemble du bâtiment.»

La valeur foncière de l'ensemble est de 408 200 $, dont 375 200 $ uniquement pour le terrain, selon le rôle d'évaluation municipale de 2019.