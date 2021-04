Les camps de jour: encore un casse-tête cet été?

L'annulation, l'an dernier, de certains camps de jour au Saguenay-Lac-Saint-Jean et les places limitées ont donné des maux de tête aux parents. Dans moins de trois mois, le casse-tête recommencera.

«J'ai aucune idée. L'an passé, elle est allée chez sa grand-mère, mais là cette année, avec le variant, je ne pense pas», a répondu une mère questionnée par TVA Nouvelles, vendredi, au sujet de l’été à venir pour sa fille.

«Elle y va normalement durant deux semaines quand on travaille, mais là, cette année, elle a ses trois grandes sœurs», a répondu un père.

Rassurez-vous, à Saguenay, des camps seront offerts. Mais, avec deux fois moins de places.

«La planification se poursuit en tenant pour acquis qu'on va avoir les mêmes mesures que l'an dernier. Il faut être très clair, on ne sait pas encore quelles seront les instructions du gouvernement provincial et la santé publique concernant les camps de jour», a précisé le porte-parole de la Ville de Saguenay, Dominic Arseneau.

Les inscriptions pour les camps de jour de la Ville de Saguenay se feront à partir du 22 avril.

Au Patro de Jonquière, on ajoutera 150 places de plus que l'an dernier grâce à un partenariat avec le Centre de services scolaire.

«L'École secondaire Kénogami va rendre disponibles des classes précises pour accueillir un certain nombre d'enfants», a expliqué le directeur général du Patro de Jonquière, Yannick Gagnon, qui est très heureux de cet accord.

Au total, pour le moment, il y aura 450 places. Les inscriptions se feront à partir du 26 avril.

Un nouveau camp à Chicoutimi

Malgré toute l'incertitude, la Pulperie de Chicoutimi a quand même décidé de lancer son premier camp de jour à saveur artistique. Un projet qui avait été remis l'an passé.

«On voulait développer quelque chose de nouveau, de plus structuré et qui se déroulerait sur une semaine. En général, ce serait 12 jeunes par semaine. On a décidé de mettre une semaine par camp au lieu de trois, quatre ou cinq parce que c'est comme un test en fait. On veut faire bien», a détaillé la technicienne aux programmes publics de la Pulperie de Chicoutimi, Denise Pedneault.

Les 12 places ont été comblées en deux jours seulement, comme quoi les besoins des parents sont grands. Le musée deviendra assurément un grand terrain de jeu. Le projet pourrait bien revenir l'an prochain et vu son succès, des places pourraient s'ajouter.