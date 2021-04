Les écoles de Rivière-du-Loup resteront fermées la semaine prochaine

La propagation de la COVID-19 dans l’ouest du Bas-Saint-Laurent est loin de s’essouffler. Le bilan est encore lourd ce jeudi, avec 59 nouveaux cas, dont 35 à Rivière-du-Loup.

Depuis deux semaines, plus de 400 personnes ont contracté le virus et la situation évolue très rapidement.

Le directeur régional de la santé publique, Sylvain Leduc, ne cache pas ses inquiétudes, principalement pour les hospitalisations.

Quatre personnes hospitalisées se trouvent à Rimouski et neuf dans Chaudière-Appalaches et à Québec. La majorité des personnes hospitalisées ont plus de 65 ans, mais certains ont dans la quarantaine d’années.

«Avec 60 cas par jour, c’est déjà beaucoup. On ne veut absolument pas dépasser ça. Il y a ça et ensuite évidemment dans les prochains jours si on peut réussir à renverser cette courbe-là, ça va être tout qu’un succès », affirme-t-il.

Délestage

Puisque la situation se dégrade aussi ailleurs, la région devra assurer l’hospitalisation des cas de sa région ce qui force le CISSS à délaisser plusieurs soins non urgents.

«Nous avons dû procéder à du délestage. Et du délestage plus important de ce que nous étions normalement habitué de faire pour aller en autres maintenir un niveau d’activité qui serait entre 30 % et 50 % de ce qu’on fait normalement pour être capable de dégager des ressources notamment au niveau infirmier», explique pour sa part le président-directeur général adjoint du CISSS du Bas-Saint-Laurent, le Dr. Jean-Christophe Carvalho.

L’unité COVID de Rimouski qui a rouvert ses portes cette semaine peut recevoir six patients, mais le CISSS souhaite ajouter des lits, incluant à l’hôpital de Rivière-du-Loup, afin d’en accueillir au total 28.

« L’objectif en ce moment, c’est d’atteindre un plateau avant de redescendre. Le problème c’est qu’avec des maladies aussi infectieuses et contagieuses, quand il y a des accélérations de cas, des fois ça continue de monter. Ça aussi ça nous inquiète », affirme Sylvain Leduc.

Plus de vaccins au Bas-Saint-Laurent

Afin d’accélérer le processus de vaccination au Bas-Saint-Laurent, plus de 5000 nouvelles doses en provenance de Montréal feront leur arrivée prochainement dans la région, à savoir 3804 doses du vaccin Pfizer-BioNTech et 1200 doses du vaccin Moderna. Toutefois, aucune date n’a été confirmée par le CISSS.

Ces vaccins seront administrés à des personnes qui avaient déjà des rendez-vous en mai. Le CISSS du Bas-Saint-Laurent confirme par ailleurs que plus de 36 000 doses de vaccins seront administrées au cours du mois d’avril. Depuis le début de la campagne de vaccination, plus de 25 500 résidents du Bas-Saint-Laurent ont été vaccinés, soit 12 % de la population régionale.

Les écoles restent fermées à RDL

Quant aux écoles primaires et secondaires de Kamouraska-Rivière-du-Loup, le Centre de service scolaire a pris la décision de garder les écoles fermées dans le secteur de Rivière-du-Loup la semaine prochaine. Pour ce qui est du Kamouraska, certaines écoles rouvriront leurs portes au courant de la semaine prochaine. Les détails seront connus dans les prochaines heures.