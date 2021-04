Pâques: la demande en chocolat et en fleurs explose

Les fleurs se sont ajoutées au chocolat dans les cadeaux très prisés pour Pâques cette année, une situation qui profite aux commerçants locaux de Sherbrooke, en Estrie.

«J’ai plein de nouveaux clients cette année, je n’en reviens pas! C’est une superbe année», a déclaré le propriétaire de la chocolaterie Choco-là, en ajoutant qu’il croyait avoir réalisé son année record en termes de ventes.

Avec de nouveaux consommateurs qui privilégient les achats locaux, les chocolateries essayent de faire face à cette popularité en ce congé pascal, malgré une chaîne de production qui tourne au ralenti et un nombre d’employés permis qui est restreint en raison des mesures sanitaires.

«Même du côté des fournisseurs, j’ai de la difficulté à me faire approvisionner en matière première. J’ai réussi à réserver une demi-tonne de chocolat au mois de février pour être certain de pouvoir fournir la clientèle et force est d’admettre que j’ai bien fait lorsque je vois que d’autres établissements à Sherbrooke n’ont plus d’inventaire », a ajouté le directeur de la chocolaterie.

Et bien que le chocolat soit prisé en ce moment, les fleurs le sont aussi alors que plusieurs personnes ont voulu démontrer leur amour à distance avec des bouquets.

«C’est certain que c’est une année record. Avec la pandémie, les gens ont besoin de se dire je t’aime, de dire qu’ils pensent à l’autre, que ce soit dans la famille ou pour un ami», a expliqué la propriétaire du commerce Rita Fleuriste, Marie-Pierre Verpas.

Avec toute cette demande, les livreurs ont aussi plus de travail que dans les années antérieures. Un livreur a d’ailleurs réalisé pas moins de 40 livraisons en une seule journée, jeudi, alors qu’il en réalise environ 29 habituellement.

Avec les fleurs, Pâques n’est assurément plus uniquement pour les enfants.