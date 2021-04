Réouverture du circuit Gilles-Villeneuve aux cyclistes

Les cyclistes peuvent à nouveau rouler sur le circuit Gilles-Villeneuve, qui a pu être dépoussiéré plus tôt cette année en raison du beau temps hâtif.

Selon la Société du parc Jean-Drapeau (SPJD), le circuit de 4,3 km, connu aussi pour accueillir le Grand Prix du Canada de Formule 1, est pris d’assaut par plus de 230 000 cyclistes, coureurs et patineurs, du printemps à l’automne.

Il est à noter que le lien cyclable reliant le parc Jean-Drapeau et la Rive-Sud, via les écluses et Saint-Lambert et le Lien cyclable, va être accessible seulement à compter du 10 avril, a indiqué la SPJD. Le Lien cyclable, qui fait partie du Sentier transcanadien et de la Route verte, est une piste de 14 km reliant Montréal, le parc Jean-Drapeau, l’île des Sœurs et la Rive-Sud.

Soulignons que les autres accès au parc Jean-Drapeau et au circuit Gilles-Villeneuve sont déjà ouverts, soient ceux des ponts Jacques-Cartier et de la Concorde.