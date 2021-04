Santé mentale: TVA et «Star Académie» s’engagent auprès des jeunes

Au lendemain de confidences troublantes de deux Académiciennes, TVA et «Star Académie» réitèrent leur engagement envers les jeunes en matière de santé mentale.

Lors de la quotidienne de jeudi soir, Maëva et Queenie ont toutes deux révélé avoir subi des agressions durant un cours avec Lara Fabian et son mari Gabriel Di Giorgio.

En les incitant à se remémorer des événements confrontants de leur vie, la directrice de l’académie de Waterloo a replongé Maëva et Queenie dans de douloureux souvenirs d’enfance synonymes d’agressions.

«Les candidats avaient été prévenus que c’était le type d’atelier qu’il ferait. (...) Ils savaient la teneur du sujet. Donc les filles se sont vraiment préparées», indique Jean-Philippe Dion, le producteur exécutif de Star Académie, en expliquant pourquoi la production a fait le choix de diffuser le segment.

«Je pense aussi que c’est une libération pour elles de laisser aller ces émotions-là, de faire la paix avec ça. On a prévenu les familles également au cours des dernières journées pour leur dire que ça s’en venait», ajoute-t-il.

Ainsi, Jean-Philippe Dion est d’avis que la diffusion de ces témoignages s’inscrit dans ce qu’il appelle «de la télé utile».

«C’est à ça que sert la télévision, faire réagir. Peut-être qu’il y a des gens qui vont décider d’appeler pour aller chercher de l’aide», dit-il.

Rappelons par ailleurs que les profits générés par la votation lors des variétés du dimanche sont remis à Tel-Jeunes et à la Fondation Jeunes en Tête qui ont comme mission d’aider et d’outiller les jeunes face à la détresse psychologique, l’anxiété et la dépression.

Si vous ressentez le besoin de parler à quelqu’un, il est possible de joindre les intervenants de Tel-Jeunes 24h/24, 7 jours sur 7, 365 jours par année :

Par téléphone :

1-800-263-2266

Par textos :

514-600-1002

Par clavardage et par courriel via leur site Internet