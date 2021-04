COVID-19: moins de cas au Québec et à Montréal, explosion en Ontario

La Belle Province et Montréal ont rapporté moins de cas de COVID-19 que la veille, samedi, mais l’Ontario a signalé plus de 6000 infections en deux jours, confirmant les pires craintes des autorités sanitaires alors que le Canada s’approche du million de malades depuis le début de la pandémie.

Au Québec, on a recensé 1282 infections supplémentaires - moins que les 1314 de vendredi - ainsi que trois nouveaux morts, portant le bilan à ce jour à 314 958 cas et à 10 684 pertes de vie.

Moins de contaminations ont été déclarées à Montréal par rapport à vendredi, soit 361 versus 388, si bien que pour l’instant la situation demeure relativement sous contrôle. Dans la Capitale-Nationale, on parle de 249 contaminations, soit beaucoup moins que les 305 infections déclarées vendredi. Québec, Lévis et Gatineau sont «sur pause» en raison de la multiplication des cas dans ces trois villes.

Outre Montréal et Québec, les régions les plus touchées sont la Montérégie (124 cas), l’Outaouais (131 cas), Laval (111 cas) et Chaudière-Appalaches (74 cas). En revanche, des secteurs qui étaient sur la sellette depuis des mois comptent moins de cas, comme les Laurentides (46 cas) et Lanaudière (47 cas).

Les hospitalisations (501, -2) et les lits occupés aux soins intensifs (124, +3) sont demeurés stables samedi.

Quelque 47 194 Québécois ont été vaccinés vendredi pour un total de 1 488 347 doses administrées jusqu’à maintenant.

6000 cas en Ontario

L’Ontario, qui n’avait pas dévoilé ses chiffres vendredi en raison du jour férié, a ajouté d’un coup plus de 6000 infections (3009 cas + 3089 cas) samedi, comme quoi le feu est vraiment pris dans la province la plus peuplée au pays. Trente-neuf décès viennent aussi aggraver le portrait, faisant état de 358 558 cas et de 7428 décès en 13 mois de crise sanitaire.

Toronto (954 cas), Peel (434 cas), York (348 cas), Ottawa (205 cas) et Hamilton (136) demeurent les secteurs les plus chauds. Près de 800 Ontariens sont hospitalisés, 451 personnes se trouvent aux soins intensifs et 261 ont besoin d’un respirateur.

Rappelons que l’Ontario est sous le coup depuis samedi d’un nouveau confinement d’un mois visant à freiner la propagation du virus et de ses variants.

Dans l’Ouest canadien, le Manitoba a mentionné 181 nouveaux cas et un décès samedi.

Dans les provinces maritimes, le Nouveau-Brunswick (9 cas) et la Nouvelle-Écosse (4 cas) ont ajusté leurs chiffres.

En après-midi, le Canada comptabilisait au cumulatif 998 180 cas (+7574) et de 23 051 morts (+43).

La situation au Canada:

Ontario: 358 558 cas (7428 décès)

Québec: 314 958 cas (10 684 décès)

Alberta: 150 307 cas (1994 décès)

Colombie-Britannique: 100 880 cas (1463 décès)

Manitoba: 34 352 cas (938 décès)

Saskatchewan: 34 043 cas (437 décès)

Nouvelle-Écosse: 1732 cas (66 décès)

Nouveau-Brunswick: 1641 cas (30 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 1020 cas (6 décès)

Nunavut: 395 cas (4 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 160 cas

Yukon: 74 cas (1 décès)

Territoires du Nord-Ouest: 47 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 998 180 cas (23 051 décès)