La SAQ lance sa campagne au profit des Banques alimentaires

Pour chaque produit du Québec vendu, la Société des alcools du Québec (SAQ) remettra un repas aux Banques alimentaires du Québec (BAQ).

Pour la 12e édition de sa campagne au profit des BAQ, qui se déroule jusqu'au 7 avril, la SAQ invite ses clients à «poser un geste de solidarité en se procurant des produits d’ici».

«Plusieurs font face à une situation alimentaire précaire, particulièrement en cette période de pandémie, c'est pourquoi il est plus important que jamais d'apporter notre soutien à ceux et celles qui peinent à combler un besoin aussi essentiel que celui de se nourrir convenablement. J'invite tous nos clients à joindre la cause et à faire preuve de générosité», a déclaré Catherine Dagenais, présidente de la SAQ, dans un communiqué.

Il sera aussi possible de faire un don à la caisse, en ligne, ou d’acheter des produits d'emballage (sacs, boîtes-cadeaux cartonnées ou en bois ou sacs de transport réutilisables) au profit des BAQ.

Ces différentes actions permettent de soutenir les BAQ qui viennent en aide à plus de 500 000 personnes par mois dans toutes les régions du Québec. La somme amassée sera redistribuée dans toutes les Moissons du Québec.

Depuis 2009, la SAQ a ainsi pu remettre plus de 11,2 millions $ aux BAQ.